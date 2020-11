Potsdam

Bei der Geldanlage sind zunehmend soziale und ökologische Gesichtspunkte gefragt. Nachhaltigkeit etwa durch eine Investition in erneuerbare Energien ist das Stichwort. In einer aktuellen Umfrage gaben 39 Prozent der Befragten an, künftig mehr nachhaltige Geldanlagen nutzen zu wollen. Zahlreiche Fonds arbeiten mit Negativ-Listen, die eine Investition in bestimmte umstrittene Branchen ausschließt, sagt Kathrin Chrambach von der Postbank.

Andere bemühten sich darum, ausschließlich in Firmen zu investieren, die eine Vorreiterrolle beim Umweltschutz oder sozialen Standards einnehmen. „Anleger sollten sich genau die Kriterien anschauen, die bei dem jeweiligen Fonds hinter dem Label ‚ Nachhaltigkeit‘ stecken“, rät sie. Es fehlt bisher eine allgemeingültige Definition dafür, was unter einer nachhaltigen Geldanlage zu verstehen ist, sagt Ralf Kaulitzki, Wertpapierexperte bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in Potsdam. „In den meisten Fällen stehen ökologische Aspekte dabei im Vordergrund“, erklärt er.

Anzeige

Bei der Geldanlage ist die Nachhaltigkeit ein zunehmend wichtiges Thema, meint Lukas Feldmann von der ökologisch ausgerichteten GLS-Bank, die selbst mehrere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Fonds aufgelegt hat. „Wir arbeiten mit einer Mischung aus Negativ- und Positivkriterien“, erklärt Feldmann. Das Kapital der Fonds wird zum Beispiel nicht in Rüstungsbetriebe oder fossile Energien investiert. Auch Kinderarbeit ist ein Ausschlusskriterium. Bevorzugt wird das Geld etwa für erneuerbare Energien, Fahrradbau, Wohnen, Soziales oder Bildung eingesetzt.

An Aktien geht kein Weg vorbei

Sollen mit der nachhaltigen Geldanlage Erträge über der Inflationsrate erzielt werden, geht in der derzeitigen Nullzinsphase der Regel kein Weg an Aktien vorbei, sagt Wertpapier-Experte Kaulitzki. Angeboten werden reine Aktienfonds oder gemischte Fonds, in denen zur Absicherung gegen Kursrisiken auch Anleihen enthalten sind. „Aber auch Immobilienfonds können nach Nachhaltigkeitskriterien zertifiziert sein“, ergänzt er. Die MBS berücksichtige inzwischen bei all ihren Geschäftsprozessen das Thema Nachhaltigkeit, sowohl unter ökologischen und sozialen Aspekten als auch im Hinblick auf die Unternehmensführung.

Nachhaltige Geldanlagen müssen nicht weniger Rendite abwerfen als herkömmliche Investments, betont Lukas Feldmann von der GLS-Bank. Zudem seien sie oft krisenfester. Das habe sich während der Corona-Krise im Frühjahr gezeigt, als die Aktienkurse weltweit stark nachgaben, wobei als nachhaltig klassifizierte Anlageprodukte aber weniger ins Minus rutschten als der Durchschnitt. Ein entscheidendes Kriterium ist dabei, so Feldmann, dass bei dieser Anlagestrategie das Geld in einem stärkeren Maße direkt in der realen Wirtschaft landet und nicht so sehr in spekulativen Finanzprodukten.

Klimarisiken verhageln die Bilanz

Die zunehmende Bedeutung gerade des Themas Klimawandel für die Finanzbranche hat sich spätestens Ende vergangenen Jahres gezeigt, als die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin) ihr „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ veröffentlicht hat. Darin gibt die Behörde die Empfehlung, Klimarisiken als wirtschaftliche Risiken aufzufassen und buchhalterisch zu berücksichtigen.

Schließlich schlagen ökologische Kosten langfristig auch in der ökonomischen Rechnung durch. Das betrifft erkennbar schon zum Beispiel Versicherungen, denen durch klimatische Veränderungen bedingte Katastrophen die Bilanz verhageln. Das betrifft aber auch zum Beispiel Unternehmen der Energiewirtschaft, Automobilindustrie und Luftfahrtbranche, denen das Umsteuern auf umwelt- und klimaverträgliche Produkte und Produktionsabläufe gelingen muss, wenn sie in Zukunft noch eine Rolle spielen wollen.

Von Ulrich Nettelstroth