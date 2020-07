Potsdam

Er war ein Großer. Und in Brandenburg, seinem Brandenburg, machte ihm niemand etwas vor. Sein Wort hatte Gewicht in der Redaktion. Und auch im Land hatte er sich nach alle den Jahren einen Namen gemacht. Selbst Ministerpräsidenten – er hat sie alle journalistisch begleitet – interessierte seine Meinung. Nun ist er nicht mehr da. Am Samstagabend ist Volkmar Krause, langjähriger Brandenburg-Chef und Chefreporter der MAZ, nach langer schwerer Krankheit im Aller von 63 Jahren gestorben.

Allseits respektierter Kollege, feiner Mensch

Die Redaktion trauert um einen geschätzten Kollegen und feinen Menschen. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Claudia, ebenfalls langjährige MAZ-Redakteurin, und bei dem gemeinsamen Sohn. Claudia hat ihren Mann bis zum Schluss liebevoll gepflegt und begleitet.

Krause (l.) 2016 mit dem früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD). Quelle: Bernd Gartenschläger

Obwohl gebürtiger Sachse, war Volkmar Krause der Mark aufs Innigste verbunden. Nach Abitur, Wehrdienst und Volontariat bei der „ Sächsischen Zeitung“ wurde er 1980 zum Journalistikstudium in Leipzig „delegiert“, wie das seinerzeit hieß. 1984 ging es dann nach Brandenburg an der Havel zur Betriebszeitung des Stahlwerks. Und am 1. Juli 1987 erfolgte der Eintritt in die Redaktion der „Märkischen Volksstimme“. Der typische Weg eines DDR-Journalisten.

2012: Krause im Gespräch mit dem früheren Innenminister Brandenburgs und CDU-Chef Jörg Schönbohm. Quelle: Gartenschläger

Krause war alles andere als ein Betonkopf. Eher ein Dickkopf: Wenn es darum ging, Ungerechtigkeiten anzuprangern, konnte er sehr entschieden und direkt sein. Und er scheute sich auch nicht, Chefredakteuren laut zu widersprechen, wenn er anderer Meinung war. Er verstand sich als Anwalt der Ostdeutschen, deren teils schwierigen Weg in den 1990er Jahren mit Betriebsschließungen und Massenarbeitslosigkeit er journalistisch begleitete.

2018 für den „Langen Atem“ nominiert

Seit 1992 leitete Volkmar Krause das Ressort Landespolitik der MAZ. Was seitdem im Land geschah, hat er beobachtet, kommentiert und eingeordnet. Die gescheiterte Länderfusion mit Berlin, diverse Landtagswahlen, das Oderhochwasser 1997, die Elbeflut 2002, hoch gehandelte und doch gescheiterte Ansiedelungsprojekte wie die Chipfabrik in Frankfurt (Oder) oder die Zeppelinfabrik Cargolifter – Krause war dabei. Für seine langjährige Berichterstattung über die so genannten Altanschließer – Bürger, die für ihre Kanalanschlüsse viel Geld bezahlen mussten und sich dagegen wehrten – wurde er 2018 für den Journalistenpreis „Der lange Atem“ nominiert.

Wir werden ihn vermissen

2012 wurde Volkmar Krause Chefreporter der MAZ, 2019 schied er krankheitsbedingt aus. Für viele Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Jahrzehnten zur MAZ kamen, gehörte Krause einfach dazu. Wir werden ihn sehr vermissen.

Von Henry Lohmar