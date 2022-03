Potsdam

Der orthodoxe Potsdamer Rabbiner und frühere brandenburgische Landesrabbiner Nachum Presman ist tot. Der jüdische Geistliche sei am Dienstag mit 50 Jahren gestorben, teilte das orthodoxe Internetportal collive.com am Dienstag mit. „Wir trauern um Rabbiner Nachum Presman aus Potsdam“, erklärte der Zentralrat der Juden auf Twitter: „In Gedanken sind wir bei seiner Familie.“

Nachum Presman wurde nach Angaben von Chabad Lubawitsch Brandenburg 1971 als jüngstes von sieben Kindern einer jüdischen Familie der Lubawitscher Tradition in Taschkent in der Sowjetunion geboren, der heutigen Hauptstadt von Usbekistan.

Er wuchs in Israel auf, absolvierte seine religiöse Ausbildung unter anderem in Jerusalem und New York und war kurzzeitig auch als Aushilfsrabbiner in München und selbstständiger Gemeinderabbiner in Minsk tätig.

1996 ging er mit seiner Frau nach Potsdam und war dort über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg für verschiedene Gemeinden in Brandenburg und deren religiöse Unterweisung zuständig. Zuletzt war Presman Rabbiner der Potsdamer Synagogengemeinde um den Dirigenten und Chorleiter Ud Joffe.

Von RND/epd