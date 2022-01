Nächste Umtauschfrist für alte Führerscheine endet am 19. Januar 

Potsdam

Sämtliche vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine müssen bis zum Jahr 2033 umgetauscht werden. So soll laut Bundesregierung sichergestellt werden, „dass alle in der EU noch in Umlauf befindlichen Führerscheine ein einheitliches und fälschungssicheres Muster erhalten“.

Für Autofahrer der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958, deren Führerscheine bis Ende 1998 ausgestellt wurden, läuft die Frist bereits am 19. Januar ab.

Wer noch keinen Termin beim Bürgeramt hat, könnte daher Probleme bekommen, sich den neuen Führerschein rechtzeitig zu besorgen, und riskiert ein Bußgeld. Das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültigen Führerschein ist eine Ordnungswidrigkeit.

Als nächstes sind die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 dran. Für sie gilt eine Frist für den Führerscheinumtausch bis zum 19. Januar 2023. Noch ein Jahr länger haben die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 Zeit. Zuständig ist die Führerscheinbehörde am aktuellen Wohnort.

Bei Führerscheinen, die nach 1999 ausgestellt wurden, sind die Fristen abhängig vom Alter des Führerscheins. Hier endet die erste Umtauschfrist – für Lappen der Jahrgänge 1999 bis 2001 – am 19. Januar 2026.

Welche Dokumente muss ich mitbringen?

Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass, ein biometrisches Passfoto und den aktuellen Führerschein. Es wird eine Gebühr von rund 25 Euro fällig. Das ist teurer als das Verwarngeld, wenn man nach Ablauf der Umtauschfrist mit altem Führerschein erwischt wird (zehn Euro).

Wurde der alte Papierführerschein nicht am aktuellen Wohnsitz ausgestellt, ist eine sogenannte Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde erforderlich. Diese kann per Post, telefonisch oder online beantragt werden.

Muss ich vor dem Umtausch noch mal in die Fahrschule?

Nein. Beim Umtausch des Führerscheins handelt es sich laut Bundesregierung „um eine rein verwaltungstechnische Angelegenheit. Die Fahrerlaubnis selbst bleibt unverändert bestehen.“ Zusätzliche ärztliche Untersuchungen oder eine Wiederholung der Fahrprüfung seien damit nicht verbunden.

Wie lange gilt der neue EU-Führerschein?

Anders als bisher verlieren die Dokumente nach 15 Jahren ihre Gültigkeit. Sie müssen dann, wie der Personalausweis oder der Reisepass, erneuert werden. Für die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine gilt die 15-Jahres-Befristung schon.

