Potsdam

Vizekanzler Olaf Scholz tritt bei der Wahl zum SPD-Parteivorsitz zusammen mit der Potsdamer Landtagsabgeordneten Klara Geywitz an. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag, zuvor hatte „ Focus online“ berichtet.

Für den Nachmittag wird ein Statement von Geywitz erwartet. Am Mittwoch will sie sich gemeinsam mit Scholz in der Bundespressekonferenz den Fragen von Journalisten stellen.

Am Mittwochabend bestreiten Geywitz und Scholz einen gemeinsamen Wahlkampfauftritt in der Villa Bergmann in Potsdam. Moderiert wird die Runde vom ehemaligen Brandenburger Wirtschaftsminister Albrecht Gerber ( SPD). Bei der Diskussionsveranstaltung soll es laut Ankündigung um die Frage gehen, ob der Staat genug für die Bildung und Sicherheit macht.

Die gebürtige Potsdamerin Geywitz gehört seit 2004 dem Brandenburger Landtag an. Sie war zwischen 2013 und 2017 Generalsekretärin der märkischen SPD. Sie war im November von ihrem Amt zurückgetreten, nachdem SPD-Chef und Ministerpräsident Dietmar Woidke die Kreisreform abgesagt hatte.

Bei der Landtagswahl tritt Geywitz im politisch umkämpften Wahlkreis 21 an. Dort konkurriert sie unter anderem mit der Abgeordneten Isabelle Vandre (Linke), FPD-Landeschef Axel Graf Bülow und Clemens Viehrig ( CDU).

Mehr dazu in Kürze auf MAZOnline.

Von MAZonline