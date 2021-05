Berlin

Nach der Gewalteskalation im Nahost-Konflikt demonstrierten am Sonnabend erneut pro-palästinensische Gruppen bei Demonstrationen in der Hauptstadt. Laut Polizei bezogen sich die Versammlungen in Neukölln und Kreuzberg auf den Tag der Nakba (deutsch: Katastrophe) am 15. Mai.

Die Palästinenser gedenken dann der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Eine pro-palästinensische Demonstration in Berlin am Freitagabend war nach Polizeiangaben bereits überwiegend störungsfrei verlaufen.

Am Sonnabend zogen ab 13 Uhr rund 120 pro-palästinensische Demo-Teilnehmer vom Hermannplatz zum Rathaus Neukölln. Angemeldet waren 150 Teilnehmer. Der Umzug sei friedlich verlaufen. Die Demonstranten forderten „Freiheit für Palästina“ und erinnerten an die „Nakba“.

Verstöße gegen Corona-Regeln – Polizei löst Demo mit 3500 Teilnehmern auf

Bei einer weiteren Demonstration mit 3500 Teilnehmenden, die um 15 Uhr ebenfalls am Hermannplatz in Neukölln startete, musste jedoch bereits nach einer halben Stunde, gegen 15.30 Uhr, eingegriffen werden. Die Polizei stoppte den Aufzug und forderte die Teilnehmer auf der Sonnenallee Ecke Pannierstraße in Neukölln dazu auf, den Ort zu verlassen. Als Grund nannte die Polizei die Nichteinhaltung der Corona-Distanzregeln.

Die Einsatzkräfte schritten gegen Demonstranten ein, die den Ort nicht verlassen wollten. Dabei wurden aus den Reihen der Demonstranten Steine und Flaschen auf die Polizei geschleudert. Demonstranten schlugen auf Polizisten ein und diese nutzten Pfefferspray. Auch Feuerwerkskörper flogen gegen die Sicherheitskräfte. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, kam es auch zu Festnahmen.

Für 16 Uhr war eine weitere Demonstration mit 250 Teilnehmern vom Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg zum Hermannplatz angemeldet. Der Zug sollte ebenfalls über die Pannierstraße nach Neukölln zum Hermannplatz führen. Gefordert wurde in einem Aufruf der Kampf für „ein freies Palästina, vom Jordan bis zum Mittelmeer“, also auf dem heutigen Staatsgebiet Israels.

Nahost-Konflikt wieder aufgeflammt

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern war zuletzt wieder aufgeflammt. Er spitzte sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und nach der Absage der palästinensischen Parlamentswahl immer weiter zu. Als Auslöser gelten etwa Polizei-Absperrungen in der Jerusalemer Altstadt, die viele junge Palästinenser als Demütigung empfanden. Hinzu kamen Auseinandersetzungen von Palästinensern und israelischen Siedlern im Jerusalemer Viertel Scheich Dscharrah wegen Zwangsräumungen sowie heftige Zusammenstöße auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif). Die Anlage mit Felsendom und Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Der Konflikt greift zunehmend auch auf Orte im israelischen Kernland über - mit Gewalttaten von Arabern gegen Juden und umgekehrt.

Nach der gewaltsamen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas hatte es in mehreren Städten in Deutschland antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Dabei wurden Israel-Flaggen angezündet, in Gelsenkirchen marschierten 180 Menschen vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge und skandierten antisemitische Parolen.

Verschärfter Schutz für jüdische Einrichtungen

Der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland wurde verschärft. Die Bundesregierung verurteilte antisemitische Demonstrationen und Aktionen in Deutschland scharf. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, es werde alles unternommen, um israelische und jüdische, aber auch muslimische und palästinensische Einrichtungen zu schützen.

Die evangelische und die katholische Kirche in Berlin und Brandenburg verurteilten unterdessen Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland als „unerträglich“. Es sei nicht hinnehmbar, dass Synagogen und jüdische Einrichtungen bedroht, verunglimpft und angegriffen würden, erklärten der evangelische Landesbischof Christian Stäblein und der katholische Erzbischof Heiner Koch gemeinsam.

