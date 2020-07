Potsdam

Wohin am Wochenende in Brandenburg? Die MAZ hat fünf Veranstaltungen ausgewählt. Fast alle finden unter freiem Himmel statt.

1. Jazz in Ribbeck

Die Konzertreihe der Havelländischen Musikfestspiele „Sommer auf Schloss Ribbeck“ wird am Sonntag, 26. Juli, ab 15 Uhr im Schlossgarten fortgesetzt. Das Jazz-Trio, bestehend aus dem Kontrabassisten Olaf Casimir, dem Gitarristen Tilman Denecke und der Berliner Sängerin Sahrin Rezai, wird Jazz-Musik aus dem Great American Songbook präsentieren. Der Eintritt ist wie immer kostenlos, eigene Decken und/oder Stühle dürfen mitgebracht werden. Eigene Speisen und Getränke sind nicht gestattet – für das leibliche Wohl sorgt die Außengastronomie des Restaurants am Schloss.

2. Musik am Wolzensee

Ray Wilson 2019 bei einem Auftritt in der Kulturkirche Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

Vom 24. bis 26. Juli gibt es am Rathenower Wolzensee ein großes Konzert-Wochenende. Los geht es Freitag um 19 Uhr mit der Coverband „The Pax“. Im Anschluss betritt Hauptact Ray Wilson die Bühne. Der Brite, der zwischenzeitlich Phil Collins als Genesis-Sänger ersetzte, spielt mit seiner Band Stücke aus seinem Programm „Genesis Classic“.

Am Samstag gastiert der Pianist Alberto Pizzo mit einem italienischen Abend und seinem Programm „Love is the way“. Im Vorprogramm für ihn spielt ab 19 Uhr der Berliner Pianist Toralf Kisan. Ausgedacht hat sich das Mini-Festival der Wirt Vasile Chifan, der 2017 das Blockhaus am Wolzensee übernahm. Eintrittskarten (28-35 Euro, ermäßigt 14-18 Euro) bekommt man an der Theaterkasse des Kulturzentrums, unter der Nummer 03385/ 519051 oder online. Tagsüber gibt es für die Kinder Puppentheaterstücke (5 Euro Eintritt).

3. Nena und Mia in Niedergörsdorf

In der Kategorie „absurder Künstlername“ ganz weit vorne: Mia-Sängerin Mieze Katz. Quelle: Detlev Scheerbarth

Mit der Open-Air-Reihe „Addicted to Music“ ist in Niedergörsdorf das erste Festival nach Beginn der Corona-Pandemie gestartet. Viele hunderte Partygäste lockte es bereits am ersten Juliwochenende in die Gemeinde im Landkreis Teltow-Fläming. Am Freitag (24. Juli) tritt 80er-Jahre-Ikone Nena (inzwischen 60) auf der Bühne am Flugplatz Altes Lager auf, am Sonntag (26. Juli) folgt die Berliner Band Mia, die hier die Record Release Party für ihr neues Album “Limbo”feiert. „Lasst uns gemeinsam feiern, singen, lachen und tanzen“, freut sich Nena schon auf das Konzert. „Die absurden Umstände sind mir egal. Hauptsache, wir sehen uns wieder!“ Karten ( Nena ab 50, Mia ab 35 Euro) sind noch für beide Shows zu haben.

4. Ostrock in Neuruppin

Nach fünfmonatiger Zwangspause wagt der Neuruppiner Christian Juhre am Samstag (25. Juli) mit einem „Ostalgie-Tag“ den Start in die Open-Air-Saison auf der Wiese am Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz Neuruppin. Die Karat-Tribute Band „Seelenschiffe“ aus Rostock wird ab 19 Uhr spielen. Schon ab 10 Uhr könnte sich ein Besuch der gut 6000 Quadratmeter großen Wiese auf dem einstigen Neuruppiner Flugplatzgelände lohnen. Schließlich haben sich für diesen Tag bereits mehr als 50 Halter von DDR- und anderen Ostfahrzeugen angemeldet. Für das leibliche Wohl ist mit Gulaschkanone und Grill gesorgt. Der Eintritt ist frei, allerdings müssen Besucher sich vorher online anmelden.

5. Kabarett in Rheinsberg

Die Kabarettistin Josefine Gartner. Quelle: Matthias Wegner.

Mit ihrem Programm „Denk-mal-geschützt“ ist Kabarettistin Josefine Gartner aus München am Freitag (24. Juli) in der Musikbrennerei Rheinsberg (Königstraße 14) zu Gast. Ab 19.30 Uhr stellt sie die Frage: „Was ist wirklich gefährlich in dieser Welt? Viren, multiresistente Keime, Algorithmen, Klimawandel oder Menschen wie Trump, die sich gern ein großes, großartiges Twitter-Denkmal setzen würden, ohne viel dabei zu denken?“

Der Eintritt kostet 15 Euro. Reservierungen sind erbeten unter der Telefonnummer 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

