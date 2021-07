Potsdam

Das Zivilverfahren gegen den Neonazi Maik Schneider, der im Sommer 2015 mit Komplizen eine frisch sanierte Turnhalle in Nauen (Havelland) in Brande gesteckt hatte, hat ohne den ehemaligen NPD-Politiker begonnen. Der Anwalt des 34-Jährigen teilte am Dienstag zu Prozessbeginn mit, die Zivilrichterin, die über den Schadenersatz für das abgebrannte Gebäude befinden muss, habe Schneider nicht eingeladen. Es handele sich um einen „Anwaltsprozess“ und sein Mandant sehe „keinen weiteren Anlass, hier persönlich aufzutreten“, sagte Verteidiger Sven-Oliver Milke.

Gegen den Kopf einer Nauener Neonazi-Gruppe, die in dem Ort vor etwa sechs Jahren mehrere Straftaten verübte und Ausländer einschüchterte, laufen parallel ein Zivil- und ein Strafverfahren.

Haftantritt geschwänzt

Schneider war am 14. Juli nicht zum Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben erschienen. Dort soll er eine Strafe von sieben Jahren und neun Monaten absitzen. Ein Teil des Urteils ist rechtskräftig, über die Bildung der Gesamtstrafe muss noch einmal das Landgericht Potsdam befinden – ab dem 16. August sind zwei Termine angesetzt. Anwalt Milke betonte, sein Mandant werde im Strafverfahren „selbstverständlich“ ins Gericht kommen, da er „zum Erscheinen verpflichtet ist.“ Zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Extremisten wollte der Anwalt nichts sagen.

Der Rechtsradikale und sein Verteidiger hatten im Streit um den Haftantritt Rechtsmittel gegen die Ladung eingelegt, weil Schneider in Berlin gemeldet sei und nicht in Brandenburg. Auch hatte der Verteidiger einen Aufschub des Haftantritts beantragt, was aber abgelehnt wurde. Dagegen geht die Verteidigung ebenfalls vor.

Versicherung will bis zu einer halben Million Euro haben

Die Versicherung des Landkreises, dem die Turnhalle eines örtlichen Oberstufenzentrums gehört, will im Zivilprozess nun eine hohe Geldsumme von Schneider erhalten. Laut „RBB“ will die ostdeutsche Kommunalversicherung, die für den Brandschaden aufkam, 400.000 bis 500.000 Euro haben. Die Richterin wird voraussichtlich Ende August ihre Entscheidung verkünden. Auch die Mittäter sollen zahlen. Einer von ihnen hatte der Ostdeutschen Kommunalversicherung angeboten, 10 000 Euro in monatlichen Raten von 50 Euro zu zahlen, wie das Landgericht Potsdam mitteilte. Die Versicherung sei nicht auf das Angebot eingegangen. Schneiders Anwalt fordert ein Entgegenkommen der Versicherung.

Entstanden war laut Gutachtern bei dem Brand ein Schaden von rund drei Millionen Euro. Eine Verurteilung zu einer hohen Geldstrafe hätte weitreichende Folgen für die Täter: Sie können sich der Schulden nicht mittels eines Insolvenzverfahrens entziehen. Denn Schulden aus Straftaten kann man nicht in ein solches Entschuldungsverfahren einbringen.

Die jungen Männer hatten die Sporthalle in Brand gesetzt, weil sie als Flüchtlingsunterkunft auf dem Höhepunkt der Migrationskrise 2015 genutzt werden sollte.

Von Ulrich Wangemann