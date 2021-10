Seit Belarus Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindert, kommen immer mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland. Eine Neonazi-Partei ruft zum „Grenzgang“ auf. Mit Bürgerwehren sollen Ausländer „aufgespürt“ werden. Offenbar sind „Pushbacks“ geplant.

Ein Grenzpfeiler in den Nationalfarben Deutschlands steht auf dem Deich am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder in der Ziltendorfer Niederung in Ostbrandenburg. Deutlich gestiegen ist die Zahl von Migranten, die via Belarus illegal nach Brandenburg einreisen und dabei den Grenzfluss Oder oder Neiße überqueren müssen.