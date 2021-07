Neonazi und Brandstifter Maik Schneider hat sich in JVA gestellt

Potsdam

Der wegen Brandstiftung an einer Turnhalle in Nauen (Havelland) verurteilte Neonazi Maik Schneider, der am 14. Juli nicht zum Haftantritt erschienen war, soll sich gestellt haben. Wie sein Anwalt Sven-Oliver Milke bestätigte, habe sich der 34-Jährige am Donnerstagmittag in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben (Dahme-Spreewald) gemeldet. Milke sagte, die Gefängnisleitung habe ihm dies bestätigt. Schneider sei mit dem Fahrrad angereist, habe dieses am Fahrradständer vor der Anstalt angeschlossen und sich dann in die Hände der Justiz begeben.

Der Nauener muss eine Haftstrafe von vermutlich mehr als sieben Jahren absitzen. Er ist verurteilt worden, weil er im August 2015 mit Komplizen aus der rechten Szene die als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Sporthalle des Oberstufenzentrums (OSZ) in Nauen in Brand gesteckt hatte. Seine Schuld ist gerichtlich bestätigt, allerdings muss das Landgericht Potsdam noch einmal über die Höhe der Gesamtstrafe entscheiden – der Bundesgerichtshof hatte bei der Bildung der Gesamtstrafe für die Brandstiftung und andere Delikte Fehler gesehen.

Zum Haftantritt war er nicht erschienen

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte den ehemaligen NPD-Kommunalpolitiker schon vor dieser Verhandlung im Gefängnis sehen wollen. Schneider befolgte aber die Ladung zum Haftantritt nicht. Sein Anwalt legte Rechtsmittel ein, weil sein Mandant in Berlin gemeldet sei und also dort geladen werden müsse, so Verteidiger Milke. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Aufschub des Haftantritts angelehnt. Strafverfolger können einen Haftbefehl beantragen, wenn Verurteilte nicht im Gefängnis auftauchen. Ob und wie die Behörde nach Schneider gesucht hat, wollte sie nicht kommentieren.

Der Fall Schneider/Nauen war zuletzt am Dienstag in Potsdam zivilrechtlich verhandelt worden. Die Versicherung, die den Schaden an der Turnhalle (drei Millionen Euro) beglichen hat, will Schadenersatz. Ende August soll es dazu eine Entscheidung geben. Schneider war zu dieser Verhandlung nicht erschienen – er musste aber auch nicht, da er gar nicht geladen war.

Von Ulrich Wangemann