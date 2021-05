Zuerst fühlte sich der Erdwissenschaftler Johan Rockström beim Gedanken, selbst in dem Netflix-Film „Breaking Boundaries“ aufzutreten, nicht so ganz wohl. Jetzt sagt er der MAZ, er wäre unter Umständen für eine Fortsetzung zu gewinnen. Am 4. Juni hat die Geschichte über Grenzen des Wachstums Premiere.