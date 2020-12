Potsdam

Für den Wirtschaftsstandort Potsdam wurde es keine Erfolgsgeschichte. Der Kulturstandort trug aber einen schweren Lorbeerkranz davon. Nach acht Jahren verließ die Ullmann-Verlagsgruppe die Stadt. 2010 war es eine echte Überraschung, dass das weltweit tätige Unternehmen seinen Sitz von Königswinter nach Potsdam verlegt. Verlagsgründer Herbert Ullmann hatte sich – so die offizielle Version – am Potsdamer Schlösserlauf, einem Halbmarathon, beteiligt und sich aus dieser Perspektive so sehr in die Stadt verliebt, dass er seine 60 Angestellten vor die Alternative stellte, aus dem Unternehmen auszuscheiden oder mit nach Potsdam zu ziehen. Ein Jahr zuvor war es den Mitarbeitern Suhrkamp Verlages in Frankfurt am Main ähnlich ergangen. Nicht alle folgten ihren Chefs nach Berlin.

Hohe Lohnkostenförderung

In der schrumpfenden Buchbranche ist die Insolvenzgefahr besonders hoch. Insider wissen, dass Umzüge ein probates Mittel sind, um Kosten zu senken und feste Stellen abzubauen. So wurde bekannt, dass die Ullmann Publishing GmbH manche Potsdam-Jahre mit hohen Fehlbeträgen abschloss. Die Lockangebote der regionalen Wirtschaftsförderungen tun das Ihrige. Das Brandenburgische Wirtschaftsministerium teilte auf Anfrage mit, dass die Ullmann-Verlagsgruppe 2010 fast vier Millionen Euro Lohnkostenförderung zugesprochen bekam. „Auf Grund der Schließung der Betriebsstätte in Brandenburg vor Ablauf der Bindefristen erfolgte eine Reduzierung des Zuschusses auf 1.565.878 Euro. Die erforderliche Rückforderung ist in vollem Umfang durch das Unternehmen zurückgezahlten worden“, heißt es. Inzwischen ist das Unternehmen wieder in Rheinland-Pfalz ansässig, wo die Mieten günstiger seien und die Großkunden näher.

Diese Bücher des Ullmann-Verlages entstanden zwischen 2010 und 2013 in Potsdam. Von links Fotograf Achim Bednorz, Herausgeber Rolf Tomann, Autorin Barbara Bornglässer und Verleger Herbert Ullmann. Quelle: MAZ/Bernd Gartenschläger

Doch ganz mit leeren Händen steht Potsdam heute trotzdem nicht da. Die Begeisterung des Verlagsgründers für die Stadt schlug sich in einem einzigartigen Liebhaber-Buchprojekt nieder. Mit hochwertigen, bis zu elf Kilogramm schweren Prachtbänden wie „Ars Sacra“, „Romanik“, „Gotik“ oder „Barock“ galt h. f. ullmann im Segment des internationalen Kunst- und Architekturbuchmaktes als wichtiger Anbieter. Auch das weltweit beachtete Standardwerk „1000 Places To See Before You Die“ (Die schönsten Reiseziele der Welt) gehört ins Portfolio der Verlagsgruppe. Herbert Ullmann beorderte seinen Meisterfotografen Achim Bednorz nach Potsdam, um die Schönheit der Stadt zu dokumentieren. Und so fand 2013 ein dreisprachiger, foliantenschwerer Bildband mit dem Titel „ Potsdam“ den Weg in die Schaufenster renommierter Buchgeschäfte nicht nur in München und Hamburg, sondern auch in Paris, Madrid und London. Das Schwergewicht mit 350 Fotos hatte allerdings seinen Preis: 99 Euro.

Die Substanz wird verwertet

Inzwischen fand ein Generationswechsel statt. Herbert Ullmann verschwand aufs Altenteil nach Mallorca. Und sein Sohn Florian hat h.f. ullmann, die Renommiermarke seines Vaters, im Rahmen eines Insolvenzverfahrens im März 2020 liquidiert. Neue kulturhistorische Großbuchprojekte sind derzeit undenkbar. Aber die Substanz wird noch verwertet. Deshalb wurde nun der Potsdam-Band noch einmal aufgelegt, nicht ganz so groß und nicht ganz so schwer – und im Impressum steht nun Vista Point, das ist der Reisebuch-Verlag der Ullmann Gruppe. Aber inhaltlich bietet die Neuausgabe nicht nur das volle Programm, sie wurde auch um einige Motive wie das 2017 wieder errichtete Museum Barberini erweitert und aktualisiert. Der XXL-Band ist also nur noch ein XL-Band, was den Vorteil hat, dass er zu Hause eher ins Regal passt und für 39,90 Euro zu haben ist.

Herausgeber Rolf Toman zeigt die Neuausgabe. Quelle: Jürgen Strauss

Seit der Erfindung der Fotografie sind schon viele Potsdam-Bildbände erschienen. Doch Anfang des 21. Jahrhunderts ermöglichte die Digitalfotografie einen ganz neuen Blick auf die Schokoladenseiten des preußischen Arkadiens. Der Kölner Fotograf Achim Bednorz wartet mit einer neuen Foto-Ästhetik auf. „Wir wollten die Kunstwerke unverzerrt von Stimmungen zeigen, die durch das Licht entstehen, durch spontane Bewegungen oder auch Unschärfen”, bekennt der Perfektionist, der für seine sachlichen und dennoch opulenten Innenaufnahmen von Kirchen berühmt geworden ist. „Ein Sonnenuntergang — das ist nicht unser Ding”, pflichtet ihm der Herausgeber Rolf Toman bei, der bei den Fototerminen meistens mit dabei war, Motive und Ausschnitte mit auswählte und sich schon vor Ort über das Layout der Buchdoppelseiten Gedanken macht. Eine Aufnahme war aber erst dann wirklich im Kasten, wenn sie — oft in tagelanger und mühsamer Kleinarbeit — von Bednorz und seinen Söhnen in Köln am Computer nachbearbeitet worden ist.

Saal des Hans-Otto-Theaters. Quelle: Achim Bednorz/Vista Point

Am Computer wurden zum Beispiel Spiegelungen aus der Welt geschaffen, die ein gegenüberliegendes Fenster auf ein lasiertes Ölbild wirft. Bisher wurden unliebsame Reflexionen allein durch künstliche Lichtquellen ausgemerzt, heute stehen dafür Bildbearbeitungsprogramme zur Verfügung. Am Computer lassen sich aus mehreren Einzelbildern, die mit verschiedenen Brennweiten, Tiefenschärfen und Belichtungen aufgenommen wurden, ganze Panoramen zusammensetzen. Jedes Detail soll gleichberechtigt zur Geltung kommen. „Ich möchte zeigen, wie die Wirklichkeit in Wirklichkeit ist und nicht, wie sie sich dem menschlichen Auge darstellt”, meint Bednorz. Das Auge muss immer umherschweifen und sich für ein Ziel in der Ferne oder Nähe scharfstellen. Und das Hirn müsse die vielen Informationen dann unterbewusst verarbeiten und ordnen, um einen homogenen Eindruck herzustellen.

Jedes Objekt soll für sich sprechen

Ein Schlossbesucher hat oft Mühe, neben dem Lichteinfall eines Fensters die Schönheit eines Stuhls in einer dunklen Ecke auszumachen. Am Computer lassen sich solche Kontraste aufheben. Dinge, die in einem Raum zusammenstehen, verfälschen sich gegenseitig. Das Holzfurnier einer Kommode wirkt vor einer grünen Wand anders als vor einer weißen. Am Computer wird also die Grünstichigkeit herausgenommen. Jedes Objekt soll für sich sprechen. Am leidenschaftlichsten geht Bednorz zu Werke, wenn er lang gezogene Gewölbe oder Deckengemälde fotografiert. Weder die von ihm herangezoomten Details noch die Totale lassen sich mit dem menschlichen Auge einfach fixieren. Bednorz bannt die überwältigende Pracht auf eine breitformatige Bildebene, die so nur ein gottähnliches Wesen wahrnehmen könnte, das überall im Raum anwesend ist.

Grottensaal im Neues Palais. Quelle: Achim Bednorz/Vista Point

Die Architekturfotos haben im Grunde die Qualität von Messbildern. Es wäre aber voreilig, ihnen deshalb jede Sinnlichkeit abzusprechen. Sie bestechen durch brillante Farben, geometrischen Bildaufbau und harmonische Proportionen. In Pracht und Sterilität kommen sie dem Ideal sehr nah. Interpretationen und Stimmungen, meint Bednorz, könnten den Abglanz des Absoluten trüben. „Man empfindet das nicht als künstlich“, verspricht er. Aber realistische Schandflecke schließt er kategorisch aus: Putzlöcher in Bauwerken wurden wegretuschiert. Er ist auf die erfreulichen Seiten der Stadt fokussiert. Potsdam wird durch ihn noch schöner.

Von Karim Saab