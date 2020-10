Berlin/Potsdam

Es ist Berlins längste Brücke, und sie ist dem täglichen Pendlerverkehr der vereinten Stadt längst nicht mehr gewachsen: Die in den 1960er-Jahren erbaute Rudolf-Wissell-Brücke im Berliner Westend soll in den kommenden Jahren abgerissen und neu gebaut werden. Gleichzeitig wird das angrenzende Autobahndreieck Charlottenburg saniert.

Von der Operation am offenen Pendlerherzen sollen die Autofahrer aber möglichst wenig mitkriegen, so der ehrgeizige Plan. Die Bund-Länder-Planungsgesellschaft Deges stellte das Konzept am Donnerstagabend erstmals in einer digitalen Informationsveranstaltung für Anwohner vor.

In den 1960er Jahren fuhren täglich 20.000 Autos und Lkw über die 930 Meter lange Brücke, heute sind es mehr als 180.000 Fahrzeuge. Viele Einpendler aus dem Norden – aus Oranienburg, Velten oder Hennigsdorf etwa – nutzen die Spreequerung. Sie verbindet über das Dreieck Charlottenburg die Stadtautobahnen A100 und A111 miteinander. Aus dem Westen ist das Havelland über den Siemensdamm angebunden.

Die Brücke sei in einem schlimmen zustand und müsse dringend ersetzt werden, andernfalls drohten Sperrungen und damit ein Verkehrsinfarkt in Berlin, erklärte Deges-Bereichsleiter Andreas Irngartinger. „Der Neubau der Brücke und des Dreiecks Charlottenburg ist eine gigantische Aufgabe“, sagte er. In unmittelbarer Nachbarschaft und unter der Brücke liegen eine Kleingartenanlage, eine Schleuse, ein Umspannwerk und Wohnungen. „Die Randbedigungen sind hier sehr eng“, sagte er.

Verkehr soll in beide Richtungen dreispurig fließen

2023 sollen die Arbeiten beginnen. Davor liegt das Planfeststellungsverfahren, und es darf erwartet werden, dass Widersprüche und Klagen den Baubeginn verzögern.

Dass der Verkehr während des Brücken-Neubaus überhaupt fließen kann, liegt an dem Architekturkonzept. Aus einer Brücke werden künftig zwei: Über die östliche Brücke fließt der Verkehr Richtung Norden, über den westlichen Bau der Verkehr nach Süden. Die alte Brücke wird erst abgerissen, wenn das neue Nachbarbauwerk steht, und der Verkehr in beide Richtungen behelfsweise darüber geleitet werden kann. Die Brücke sei so breit, dass während aller Bauphasen jeweils drei Spuren in beide Richtungen zur Verfügung stehen, heißt es. „Das schaffen wir“, sagte Andreas Irngartinger.

Morgens und abends Stau

Derzeit staut es sich auf dieser wichtigen Verbindungsstraße morgens meist in Richtung Süden, abends in entgegengesetzter Richtung, wenn der Verkehr über die A111 nach Norden nur zäh abfließt. Der Verkehrsfluss in Nord-Süd-Richtung soll durch den Neubau künftig besser laufen. Die Kapazität wird aber nicht erhöht. Es handelt sich um einen Ersatzneubau. Deswegen ist auch die Forderung der Berliner Fahrradlobby, die Wissell-Brücke mit einem Fahrradstreifen auszustatten, nicht so einfach umzusetzen. Dazu müsste Berlin mit dem Bund neu verhandeln und die Planungen entsprechend anpassen.

Parallel zu diesem Großprojekt will die Deges den Umbau des heruntergekommenen Dreiecks Funkturm, dem verkehrsreichsten Autobahnabschnitt Europas, angehen. Die Straßen und Brücken sind hier schon so baufällig, dass Spuren für Lkw gesperrt wurden. „Das wird für die Stadt anstrengend“, räumt Deges-Bereichsleiter Irngartinger ein. „Aber wir sind überzeugt: Wenn wir an allen Punkten gleichzeitig bauen, werden die Beeinträchtigungen für Berlin und Brandenburg kurzfristig sein und sich nicht wie ein Kaugummi hinziehen.“ Kurzfristig ist in dem Fall aber relativ: Grob rechnet die Deges bei der Wissell-Brücke mit fünf Jahren Bauzeit. Beim Dreieck Funkturm sind sieben Jahre angepeilt.

Auf rund 240 Millionen Euro schätzt die Deges die Kosten für das Brückenprojekt inklusive Dreieck Charlottenburg. Der Umbau des Dreiecks Funkturm, wo die Avus (A115) vom Westen kommend auf die Stadtautobahn A100 trifft, wird mindestens sieben Jahre in Anspruch nehmen. Dafür sind rund 300 Millionen Euro eingeplant.

Von Torsten Gellner