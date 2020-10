Potsdam

Mit dem neuartigen Batterie-Design, das Tesla-Chef Elon Musk erstmals in der Gigafabrik in Grünheide ( Oder-Spree) anwenden will, ist ein gehöriges unternehmerisches Risiko verbunden. In Grünheide soll sozusagen der Testlauf für den neuen Akku stattfinden, ehe er auf andere Produktionsstandorte des US-Elektroauto-Bauers übertragen werden soll. Das räumte Musk nun via Twitter ein.

Der Einsatz der neuen Batterie vom Typ 4680 und die aus wenigen Einheiten gegossene Karosserie für das in Grünheide gebaute Crossover-Model Y stellten ein „signifikantes Produktionsrisiko“ dar, so Musk. Außerdem solle in Grünheide ein neues Lackiersystem eingesetzt werden.

Anzeige

„Eine Menge Technologie wird in Berlin passieren“, so Musk weiter. Erst wenn sich die neue Technologie bewährt habe, würde sie in den Gigafabriken in Shanghai ( China) und Fremont ( Kalifornien; USA) eingesetzt.

Ende September hatte Tesla den neuen Speicher im Großformat, das mehr Reichweite verspricht, beim „Batterie-Tag“ vorgestellt. Die Architektur der XXL-Zellen hat unmittelbare Folgen für den Bau der Tesla-Karosserie beziehungsweise dem Fahrzeugrahmen.

Das ist alles noch Zukunftsmusik. Die Batteriefertigung in Grünheide war aus den Genehmigungsunterlagen genommen werden. Wann und in welcher Form sie auf dem Areal errichtet wird, ist noch unklar.

Von Torsten Gellner