Neue Brille: Erfindet sich Dietmar Woidke in der Kenia-Koalition neu?

Bei der mit Spannung erwarteten Regierungserklärung der neuen Brandenburger Koalition überrascht Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD) mit dem teils neuen Ausblick auf die kommende fünfjährige Regierungsperiode. Doch nach vielen Jahren rot-roter Regierung muss sich Woidke in der Kenia-Koalition neu erfinden. Seine neue Brille scheint ein Ausdruck einer neuen Politik zu sein.

Dunkelblau und rechteckig präsentiert sich die Brille. Die Bügel haben innen eine dezente Carbon-Optik. Auch das Logo des Herstellers ist unauffällig an das Ende des Bügels gesetzt. Die Imageberaterin Petra Waldminghaus sieht darin Präsenz und Sachlichkeit formuliert.

Woidkes Brillen im Direktvergleich

Woidke trug bisher meist keine Brillen oder nur unscheinbare Lesebrillen. So zum Beispiel im April 2019 bei einer Sitzung des Brandenburger Kabinetts: Woidke trug eine komplett randlose Lesebrille mit eckigen Gläsern und silbernen Bügeln. Weniger sichtbar als dieses Modell sind nur Kontaktlinsen.

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, nimmt an einer auswärtigen Sitzung des Brandenburger Kabinetts teil. Quelle: dpa

Petra Waldminghaus macht den Brillen-Direktvergleich: „ Woidke hatte vorher nur eine Lesebrille ohne Rahmen. Sie sitzt sehr tief. Dadurch wird die Nase sehr ungünstig unterteilt“, erklärt sie. Die neue Brille hingegen sitzt höher auf der Nase. Das käme seiner hohen Stirn und seinen wenig sichtbaren Augenbrauen zugute: „Es ist toll, dass der komplette Brillenrahmen sein Gesicht optisch unterteilt“, sagt die Imageberaterin.

Sie berät in Nordrhein-Westfalen auch CDU- und SPD-Politiker. „Die meisten Politiker sind zu eitel, um eine echte Brille zu tragen“, sagt Waldminghaus. Der Nachteil einer Lesebrille: „ Woidke guckt über die Brille hinweg. Das wirkt bei Reden im Plenum immer von oben herab und überheblich – auch wenn die Brille kaum sichtbar ist, ist der Effekt trotzdem da.“

Gesteigerte Präsenz und Sachlichkeit

Die neue Brille führe durch den dunkleren Farbton zu einem stärkeren Kontrast, der zum blauen Anzug passe und seine blauen Augen betone, meint sie. „Dadurch steigert er seine Präsenz in Gesprächen und Interviews“, sagt Waldminghaus. „Das ist nicht hip, aber es passt zu seinem klassischen, etwas konservativen Stil“, erklärt sie. Das Modell aus Metall wirke zudem fein und sachlich.

Es kann Zufall sein, dass Woidke genau an diesem Tag eine neue Brille trägt. Es kann aber auch ein gezieltes Statement sein. Für viele Politiker gibt es in Parlamenten wenig Möglichkeiten sich auch modisch zu positionieren.

Eine neue Brille, die Dietmar Woidke in der Koalition auf Augenhöhe bringt, ihn sachlich und präsent wirken lässt, passt zum Beginn einer neuen Regierungsperiode. Er fungiert als Regierungschef in Brandenburg und muss in der Koalition nun auch Ziele der Grünen umsetzen. So kann Woidkes Brille als Symbol für die neue Koalitionspolitik verstanden werden – oder purer Zufall sein.

