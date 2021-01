Potsdam

In Brandenburger Corona-Hotspots soll der Bewegungsradius der Menschen begrenzt werden. Die Landesregierung will am Freitag dazu einen Beschluss fassen und eine neue Eindämmungsverordnung verabschieden. Das übergeordnete Ziel: Die Menschen sollen möglichst zu Hause bleiben und zunächst bis zum 31. Januar nicht umher reisen.

Was ist eigentlich die 15-Kilometer-Regel?

In den Bund-Länder-Gesprächen am Dienstag hatten sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin auf die neue Regelung verständigt. Sie soll für Kreise gelten, in denen sich binnen sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100 000 Einwohner neu infiziert haben. Der Bewegungsradius der Bürger in diesen Hotspots soll vorübergehend auf 15 Kilometer begrenzt werden. Unklar war aber bis zuletzt, von wo genau das gelten soll.

An welcher Variante orientiert sich Brandenburg ?

Brandenburg wollte sich ursprünglich an den Regelungen in Sachsen und Bayern orientieren. In Bayern gilt die Regelung ab 11. Januar vor allem für touristische Tagesausflüge etwa in die Skigebiete, die so verhindert werden sollen. SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte der MAZ, ein 15-Kilometer-Radius für Freizeit- und Tourismusaktivitäten sei sinnvoll. „Wir müssen die Kontakte reduzieren.“ In Bayern gibt es die Ausnahme für Einkäufe des täglichen Bedarfs. Da gilt die 15-Kilometer-Regel nicht.

Von wo wird der Radius gemessen?

Entscheidend bei der Bemessung des Radius ist in Brandenburg nicht der Wohnort, sondern die Grenze des jeweiligen Landkreises. Das geht aus dem Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung hervor, der der MAZ vorliegt. Das heißt zum Beispiel, dass sich Einwohner der an Berlin grenzenden Landkreise weiter in die Hauptstadt hinein bewegen dürfen als „nur“ 15 Kilometer.

Wie soll das kontrolliert werden?

Die Kontrolle der neuen Regelung dürfte in einem Flächenland wie Brandenburg flächendeckend und umfassend kaum möglich sein. Deshalb setzen Politik und Ordnungsbehörden auf die Einsicht der Menschen, sich an die Regelungen zu halten. Hinzu kommt: Die Polizei ist in der Corona-Krise personell am Limit und müsste jetzt auch Menschen kontrollieren, die sich möglicherweise zu weit von zu Hause entfernt haben. Für Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen gibt es einen Bußgeldkatalog mit teils saftigen Strafen.

In Sachsen hat nach Angaben des Innenministeriums die Polizei die Zahl der Kontrollen erhöht und schon Hunderte Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. Zum Beispiel überprüft die Polizei, ob Autokennzeichen in die Region gehören und kontrolliert im Zweifelsfall den Ausweis des Fahrers. Die Vorgaben zum Bewegungsradius könnten mit Verkehrskontrollen überwacht werden, schlägt der Vize-Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, vor.

Was ist mit der Ausgangssperre?

Diese gilt auch in der neuen Verordnung, wobei nun nicht mehr eine besonders strenge nächtliche Ausgangssperre verhängt, sondern eine allgemeine mit Ausnahmen. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nun generell nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes gestattet. Das sind unter anderem:

– der Besuch von Ehe- und Lebenspartnerinnen und -partnern sowie von Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten

– die Wahrnehmung des Sorge- oder eines gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts

– die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen

– die Begleitung und Betreuung Sterbender oder von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

– die Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Leistungen

– die Inanspruchnahme veterinärmedizinischer Leistungen und die Versorgung und Pflege von Tieren

– die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum

– das Aufsuchen der Arbeitsstätte und die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtlicher Tätigkeiten

– die Teilnahme an Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes, religiösen Veranstaltungen, nicht-religiösen Hochzeiten und Bestattungen

Garantiert das Grundgesetz nicht Bewegungsfreiheit?

Zwar heißt es in Artikel 11 Grundgesetz: „Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet“. Das im November reformierte Infektionsschutzgesetz liefert jedoch die rechtliche Basis, um die Bewegungsfreiheit im Notfall einzuschränken.

Zu den hier erstmals formulierten Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie zählen neben der Maskenpflicht und einem Abstandsgebot auch „Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen“. Besonders schwere Einschränkungen von Grundrechten sind laut Bundesregierung aber nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Zum Beispiel dann, wenn andere Maßnahmen nicht geholfen haben.

Welche Kreise wären in Brandenburg betroffen?

In Brandenburg würde die Regelung derzeit für zehn der 18 Kreise und kreisfreien Städte gelten. Dort herrscht ein Inzidenzwert von über 200 (Landesdurchschnitt: 217,6). Das sind die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Spree-Neiße sowie die kreisfreien Städte Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder).

Von Igor Göldner