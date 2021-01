Berlin

Seit Samstag (9. Januar) gilt in Brandenburg die neue Corona-Eindämmungsverordnung. Wichtigste Neuerung: die 15-Kilometer-Regel. Weiter darf sich niemand über seine Stadt- und Landkreisgrenze hinaus bewegen, wenn dort die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt.

Das gilt (Stand: Dienstag 12. Januar) inzwischen für 17 von 18 Kreisen und kreisfreien Städten. Einzige Ausnahme: der Landkreis Oberhavel. Brandenburg hat die Regel insofern präzisiert, dass diese Corona-Leine nur für touristische Ausflüge und (Winter)Sport gilt, und nicht für Arztbesuche oder Einkäufe.

In Berlin hatte der Senat zunächst keine 15-Kilometer-Regel beschlossen, will aber auf seiner Sitzung an diesem Dienstag darüber beraten. Zuletzt zeichnete sich ab, dass auch in Berlin eine entsprechende Regel eingeführt wird – wirksam würde sie aber erst, wenn der Inzidenzwert über 200 klettert. Am Montag lag er bei knapp 190.

Der 15-Kilometer-Radius würde, wie in Brandenburg, nicht auf Basis des Wohnorts (Meldeadresse) bemessen, maßgeblich wäre die Stadtgrenze.

Berliner dürften zum Beispiel noch bis nach Potsdam fahren und im Park Sansoucci spazieren gehen – von dort sind es nur etwa zehn Kilometer bis Berlin-Wannsee. Südlich von Berlin lägen auch der Flughafen BER und das A-10-Center in Wildau noch im Rahmen des Erlaubten, im Nordosten noch Wandlitz (teilweise) und Bernau.

