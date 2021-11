Potsdam

Brandenburg hat eine erneut verschärfte Corona-Eindämmungsverordnung, In vielen Bereichen werden die Regeln jetzt strenger, das Land setzt dabei auf die 2G-Regel, also den Zutritt für Geimpfte und Genesene. In vielen anderen Bereichen fällt die 3G-Regel jetzt weg. Ein Überblick über die Bereiche, in denen 3G aktuell gilt.

3G-Regel gilt verbindlich – ein Aufstocken auf 2G ist möglich

Die 3G-Regelung, also der Zutritt für Geimpfte, Genesene oder Getestete sowie Kinder unter sechs Jahren) gilt unabhängig von Inzidenzwerten in den unten genannten Bereichen verbindlich. Allerdings besteht in einigen Bereichen für die Betreiberinnen und Betreiber die Möglichkeit, auf 2G umzusatteln. Dafür entfallen im Gegenzug einige grundsätzliche Corona-Regeln wie Abstandsgebot, Maskenpflicht und Personenbegrenzungen.

3G bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter

Mitgliederversammlungen und Gremiensitzungen zum Beispiel zählen zu den „Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter“ – dort gilt verbindlich 3G. Ausnahmen: Die Testpflicht besteht laut Land nicht für Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 1000 gleichzeitig teilnehmenden Besucherinnen und Besuchern sowie Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Teilnehmern.

3G in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen

In Ferienwohnungen, Ferienhäusern, auf Campingplätzen und Charterbooten mit Übernachtungsmöglichkeit gilt 3G. Gäste müssen vor Beginn der Beherbergung ein negatives Testergebnis vorlegen.

In Hotels und Pensionen gilt 2G. Es gibt jedoch Ausnahmen: Für Ungeimpfte und Nicht-Genesene gilt in Hotels 3G, wenn die Beherbergung zur Inanspruchnahme zwingend erforderlicher medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer Leistungen stattfindet oder zur Wahrnehmung des Sorgerechts oder um schwer erkrankte Kinder bzw. Eltern, Sterbende oder lebensgefährlich Erkrankte bzw. Verletzte zu besuchen.

