Brandenburg hat wieder eine Corona-Eindämmungsverordnung, nicht mehr nur eine Umgangsverordnung, die galt, während das Virus über den Sommer eine Art Pause eingelegt hatte. In vielen Bereichen wird nun verschärft, das Land setzt dabei auf die 2G-Regel, also den Zutritt für Geimpfte und Genesene. In anderen Bereichen wird die 3G-Regel eingeführt – oder beibehalten. Ein Überblick über die Bereiche, in denen 3G aktuell gilt.

3G-Regel gilt verbindlich – ein Aufstocken auf 2G ist möglich

Die 3G-Regelung, also der Zutritt für Geimpfte, Genesene oder Getestete sowie Kinder unter sechs Jahren) gilt unabhängig von Inzidenzwerten in den unten genannten Bereichen verbindlich. Allerdings besteht in einigen Bereichen für die Betreiberinnen und Betreiber die Möglichkeit, auf 2G umzusatteln. Dafür entfallen im Gegenzug einige grundsätzliche Corona-Regeln wie Abstandsgebot, Maskenpflicht und Personenbegrenzungen.

3G auf Weihnachtsmärkten und Volksfesten

Grundsätzlich gilt auf den Brandenburger Weihnachtsmärkten mindestens 3G. Ausnahmen sind jedoch Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmärkte) im Freien mit maximal 1000 gleichzeitig teilnehmenden Besuchern. Dann entfällt die Testpflicht.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter haben jedoch die Möglichkeit, auf 2G umzusatteln und Getestete nicht zuzulassen.

3G bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter

Mitgliederversammlungen und Gremiensitzungen zum Beispiel zählen zu den „Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter“ – dort gilt verbindlich 3G. Ausnahmen: Die Testpflicht besteht laut Land nicht für Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 1000 gleichzeitig teilnehmenden Besucherinnen und Besuchern sowie Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Teilnehmern.

3G beim Friseur, im Nagelstudio und in der Massagepraxis – bald kommt wohl 2G

Beim Friseur, im Kosmetik- und Nagelstudio, in Massagepraxen, Tattoo-Studios und bei weiteren körpernahen Dienstleistungen gilt 3G. Ausnahmen gelten im Gesundheitsbereich bei der Erbringung medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer Leistungen. Medizinische Fußpflege darf auch ohne Test stattfinden. In Bordellen gilt 2G.

Update: Am 18. November einigten sich Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel auf eine Verschärfung: Körpernahe Dienstleistungen sollen in Zukunft flächendeckend nur Geimpften und Genesenen vorbehalten sein, wenn die Hospitalisierungs-Inzidenz in der jeweiligen Kommune den Grenzwert 3 überschreitet.

Das wäre in Brandenburg derzeit der Fall. Das Kabinett in Potsdam müsste für diese Verschärfung aber in eine neue Eindämmungsverordnung formulieren.

Grundlage für diese Regelung ist die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der der Bundestag am Donnerstag zugestimmt hat. Die Zustimmung des Bundesrates fehlt noch – und gilt als unsicher. Geht das Gesetz durch, muss Brandenburg die Regel allerdings auch noch in einer neuen Eindämmungsverordnung umsetzen.

3G in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen

In Ferienwohnungen, Ferienhäusern, auf Campingplätzen und Charterbooten mit Übernachtungsmöglichkeit gilt 3G. Gäste müssen vor Beginn der Beherbergung ein negatives Testergebnis vorlegen.

In Hotels und Pensionen gilt 2G. Es gibt jedoch Ausnahmen: Für Ungeimpfte und Nicht-Genesene gilt in Hotels 3G, wenn die Beherbergung zur Inanspruchnahme zwingend erforderlicher medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer Leistungen stattfindet oder zur Wahrnehmung des Sorgerechts oder um schwer erkrankte Kinder bzw. Eltern, Sterbende oder lebensgefährlich Erkrankte bzw. Verletzte zu besuchen.

3G in Indoor-Sportanlagen und Schwimmbädern

Ist eine Sportanlage indoor oder findet Sport in geschlossenen Räumen statt, ist dafür auch ein Testnachweis erforderlich, wenn kein Impf- oder Genesenennachweis vorliegt. Das gilt auch für Schwimmbäder. Allerdings haben auch hier die Betreiberinnen und Betreiber die Möglichkeit, auf 2G umzusatteln und keine Getesteten mehr einzulassen.

Kinder und Jugendliche können einen Selbsttest vorlegen.

3G auf Indoor-Spielplätzen

Auf Indoor-Spielplätzen gilt grundsätzlich 3G, allerdings haben auch hier die Betreiberinnen und Betreiber die Option auf 2G.

3G für künstlerische Amateurensembles

Mitglieder beispielsweise von Hobbychören und Theatergruppen müssen, wenn sie sich in geschlossenen Räumen treffen, ein negatives Testergebnis vorweisen, so sie nicht geimpft oder genesen sind. Aber auch hier ist 2G möglich.

