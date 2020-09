Potsdam

In Brandenburg wird es künftig eine Obergrenze für Feiern in privaten Räumen geben. Das Kabinett will sich nach MAZ-Informationen bei seinen Beratungen am heutigen Dienstag auf ein Limit von 75 Personen verständigen. Bislang war die Zahl unbegrenzt. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte in der vergangenen Woche gewarnt, dass von großen Festen ein erhebliches Ansteckungsrisiko ausgehe. Die jetzt ins Auge gefasste Grenze liegt am oberen Ende dessen, was die Ministerin als Korridor ins Spiel gebracht hatte.

In Kneipen und Restaurants soll es voraussichtlich weiter keine Obergrenze gelten, dort soll wie gehabt die Einhaltung der Abstandsregeln für ausreichenden Infektionsschutz sorgen. Sechs Menschen dürfen demnach an einem Tisch sitzen.

Lockerungen für Hallensportler

Neuigkeiten soll es auch für Sportler geben. Bis zu 30 Leute dürfen sich künftig wieder zu Spielen treffen, etwa zu Handball oder Basketball, für Hallen-Kontaktsportarten wie Ringen oder Judo gilt eine Obergrenze von fünf Personen. Die bisher strikte Einschränkung von Kontaktsportarten hatte in der Sportszene für Protest gesorgt. Sportler waren zum Teil zum Training in benachbarte Bundesländer ausgewichen, wo die Hürden niedriger sind.

Erotische Massagen sollen in Brandenburg künftig wieder erlaubt sein.

Wer in Brandenburg keinen Mund-Nasen-Schutz in Bussen, Bahnen und im Handel trägt, muss künftig auch mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro rechnen – die Höhe ist noch nicht bekannt.

Bußgeld für Maskenmuffel

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte das geplante Bußgeld nach einer Bund-Länder-Konferenz am vergangenen Donnerstag bereits angekündigt. Das Verbot von Großveranstaltungen wie Konzerten für mehr als 1000 Besucher soll voraussichtlich bis zum Jahresende verlängert werden.

Die bisherige Corona-Verordnung läuft bis zum 4. September. Großveranstaltungen sind derzeit noch bis Ende Oktober verboten.

