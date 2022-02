Potsdam

In der vergangenen Woche wurden sie bereits angekündigt: Weitreichende Lockerungen bis zum 20. März. Nun geht aus einem Verordnungs-Entwurf der Landesregierung hervor, dass ab 4. März neue Regelungen für Diskotheken und Clubs gelten. Über den Entwurf wird am heutigen Montag beraten und am Dienstag wird er – möglicherweise mit Änderungen – vom Kabinett beschlossen. Welche Beschränkungen aktuell noch gelten und wie es dann weitergeht, erfahren Sie hier.

2G-plus in Diskotheken und Clubs ab 4. März

Diskotheken und Clubs sollen ab 4. März von Personen, die geimpft oder genesen und zusätzlich einen tagesaktuellen Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen können (2G-Plus), besucht werden dürfen. Bis dahin bleiben die Einrichtungen noch geschlossen.

Der Entwurf muss noch vom Brandenburger Kabinett beschlossen werden.

Von MAZonline