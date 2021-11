Potsdam

Brandenburgs Landesregierung macht Ernst: Wie die „B.Z.“ berichtet, kann 3G am Arbeitsplatz und 2G für viele Vergnügungen wie Kneipe oder Kino bald auch in der Mark verpflichtend sein. Das sehe jedenfalls der letzte Entwurf einer neuen Corona-Umgangsverordnung vor, über den am Dienstagmorgen im Kabinett abgestimmt werde.

Maskenpflicht für Grundschüler, 2G verpflichtend in Bars und Restaurants

So berichtet die „B.Z.“, dass von den 17 Forderungen der Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nur 11 übrig geblieben sind. Über diese Punkte diskutiert die Landesregierung, um 10.30 Uhr will sie vor die Presse treten.

An Brandenburgs Grundschulen soll wieder die Maskenpflicht eingeführt werden. Diese wurde zwei Wochen nach den Sommerferien gekippt, in Berlin wurde sie bereits am Montag beschlossen.

Statt zwei Schnelltests pro Woche soll in Schulen dreimal wöchentlich getestet werden.

FFP2-Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen – OP-Masken sollen nicht mehr erlaubt sein

Am Arbeitsplatz dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete sein (3G). Ungeimpfte und nicht Genesene müssen sich dreimal wöchentlich testen lassen.

Pflegeheim-Bewohner und Patienten in Krankenhäusern dürfen nur noch zwei Besucher täglich empfangen .

Mitarbeiter und Besucher in Heimen und Krankenhäusern sollen zweimal die Woche getestet werden – auch wenn sie geimpft oder genesen sind.

Die 2G-Regel wird flächendeckend angeordnet, in Bars, Restaurants, Hotels, Kinos, Theater, Schwimmbädern, Clubs, bei Unterhaltungsveranstaltungen etc.

Allerdings soll in vielen Bereichen, in denen sich die Gesundheitsministerin Nonnemacher ebenfalls 2G gewünscht hat, weiterhin 3G gelten, etwa bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseure, in Sporthallen, Fitnessstudios, Indoor-Spielplätzen, Weihnachtsmärkten, Gerichtsverhandlungen etc.

