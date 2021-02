Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hat zuletzt am 21. Januar eine neue Eindämmungsverordnung beschlossen. Die bereits bestehenden Regeln wurden damit verlängert und zum Teil verschärft – auch im Bereich Schule und Kita.

Am 10. Januar kommen Bund und Länder zu einer erneuten Beratung der Corona-Lage zusammen und entscheiden, wie es mit den Lockdown-Regeln weitergeht. Im Vorfeld kündigte Brandenburgs Ministerpräsident bereits an, dass man die bestehenden Einschränkungen wohl „im Grundsatz“ zwei weitere Wochen bis Ende Februar verlängern werde. Die derzeit sinkenden Infektionszahlen würden noch nicht reichen, man müsse weiter vorsichtig sein, sagte Woidke und skizzierte erstmals einen Lockerungsplan für Brandenburg.

Ein Teil dieses Lockerungsplans ist, dass Grundschulen grundsätzlich Vorrang eingeräumt wird. Sie sollen als erste in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das könnte mit Wechselunterricht bereits ab dem 22. Februar der Fall sein. Ein solcher Lockerungsplan wird in der rot-schwarz-grünen Koalition erwogen.

Konkrete Daten für Öffnungsschritte in Schulen und Kitas werden in einem Entwurf für die Videoschaltkonferenz mit Bund und Ländern, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, nicht genannt. Allerdings ist darin von einer grundsätzlichen Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. März, also um weitere vier Wochen, die Rede.

Zu Schulen heißt es im Bund-Länder-Entwurf: „Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung.“

Und weiter: „Um Bildung und Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, haben Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich daher Priorität. Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden.“ Medizinische Masken, Lüften und Hygienemaßnahmen seien dabei weiterhin nötig.

Vermehrt sollten auch Schnelltests den sicheren Unterricht ermöglichen und Infektionsrisiken minimieren.

Folgendes gilt derzeit für Kitas und Schulen:

Schulen bleiben geschlossen

Die Verlängerung der Maßnahmen wird insbesondere mit den hochansteckenden Virus-Mutationen begründet, die aus Großbritannien und Südafrika kommen. Das Virus scheint dadurch leichter in der Lage zu sein, sich bei Kindern und Jugendlichen zu verbreiten. Das gilt bei Bund und Ländern als zentrales Argument gegen eine Öffnung von Schulen. Vielmehr wird der Präsenzunterricht ausgesetzt bleiben – auch über den 14. Februar hinaus, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am 28. Januar ankündigte.

Ausnahmen: Ausgenommen sind die Abschlussklassen (10, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen und beruflichen Schulen), die weiterhin in Präsenz unterrichtet werden. Auch die Förderschulen bleiben geöffnet.

Notbetreuung für Grundschulkinder

Bestehen bleibt die Notbetreuungsregelung für Kinder der Klassen 1 bis 4, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Für Kinder, deren Eltern in medizinisch und pflegerischen Berufen tätig sind, gibt es eine Notbetreuung bis Jahrgangsstufe 6, auch wenn nur ein Elternteil in diesem Beruf arbeitet.

Alleinerziehende haben grundsätzlich einen Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder – unabhängig davon, ob sie in systemrelevanten Berufen wie im Gesundheitswesen oder der Polizei tätig sind.

Kita bleiben offen – außer bei hoher Inzidenz

Brandenburg bleibt bei seiner Linie: Die Kitas bleiben grundsätzlich offen.

Eine Ausnahme sollen Corona-Hotspots bilden. Wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tages-Inzidenz für mindestens drei Tage am Stück über dem Wert von 300 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt, müssen Kitas geschlossen werden. So steht es in der neuen Verordnung. Die Schließung endet demnach mit Ablauf des Sonntags, der auf den Tag folgt, an dem der genannte Inzidenz-Wert an fünf Tagen in Folge unterschritten worden ist.

Hilfreich für Eltern, die ihre Kinder zu Hause lassen, ist eine Änderung des Kinderkrankengeldes: Gesetzlich versicherte Eltern können in diesem Jahr pro Kind und Elternteil 20 statt 10 Tage Kinderkrankengeld beantragen. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 auf 40 Tage. Der Anspruch besteht nämlich auch, wenn ein Kind zu Hause betreut werden muss, weil Schulen oder Kitas geschlossen sind, die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot der Kita eingeschränkt wurde.

Interessant auch folgender Aspekt: Die Kultusministerkonferenz (KMK) unter Vorsitz von Brandenburgs Bildungsministerin Ernst soll Vorbereitungen für den Fall treffen, dass die Inzidenz unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen fällt. Dann sollen Kitas und Schulen wieder öffnen sowie Wechselunterricht an Grundschulen möglich sein. Man kann daraus ablesen, dass Schulen und Kitas auch durchaus länger als bis zum 14. Februar geschlossen bleiben, wenn die Infektionszahlen nicht sinken.

Von MAZonline