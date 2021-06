Potsdam

Die gesunkenen Inzidenzen in Brandenburg bringen auch für Schulen und Kitas weitere Lockerungen.

Mittlerweile sind alle Schülerinnen und Schüler nach dem monatelangen Wechselunterricht wieder in voller Präsenz an den Schulen angekommen. , wenn die Inzidenzen im jeweiligen Kreis bzw. der kreisfreien Stadt „stabil“, das heißt an drei aufeinanderfolgenden Tagen, unter 50 liegen. Das ist aktuell in allen Brandenburger Regionen der Fall.

Ist der Präsenzunterricht gestartet, bleibt er bis zum Beginn der Sommerferien (ab dem 24. Juni) bestehen, sofern nicht die Regelungen der Bundesnotbremse ab einer Inzidenz von mehr als 100 greifen. Wird der Wert von 100 dauerhaft überschritten, findet der Unterricht wieder im Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht statt.

Testpflicht bleibt bestehen

Die Testpflicht an Schulen bleibt jedoch weiterhin bestehen – auch unabhängig von der regionalen Inzidenz. Für Kinder, die keinen Schnelltest vorweisen können, soll weiter der Distanzunterricht gelten. In den Klassenzimmern soll weiter Maskenpflicht gelten.

Maskenpflicht an Grundschulen wird aufgehoben

Kurz vor den Sommerferien fällt die Maskenpflicht zumindest an den Grundschulen. Darauf und auf weitere Lockerungen hat sich die Brandenburger Landesregierung 15. Juni verständigt.

Horte wieder geöffnet mit Ferienhort-Angebot

Schülerinnen und Schüler können mittlerweile auch brandenburgweit den Hort besuchen. Für die Sommerferien hat die Landesregierung zudem beschlossen, dass der Hortbetrieb in allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit niedrigen Infektionszahlen Hort als sogenannter Ferienhort stattfinden kann. Dies bedeutet, es kommt für eine Teilnahme am Ferienhort nicht darauf an, ob für die Kinder eine Notbetreuung bewilligt wurde.

Ferien mit Lernangeboten

In den Sommer- und Herbstferien 2021 wird es für Brandenburger Kinder und Jugendliche Ferienbetreuung mit Lernangeboten geben, sie werden vom Bildungs- und Jugendministerium finanziell gefördert, teilte das Bildungsministerium mit. Mit der Förderung von Ferienprogrammen mit Lernangeboten wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass in den letzten Monaten in den Schulen weniger Präsenzunterricht erteilt werden konnte.

Kitas müssen schließen – wenn die Inzidenz über 165 liegt

Kitas und Krippen bleiben wie bisher weiter geöffnet. Sie werden aber wie die Grundschulen auf Notbetreuung umgestellt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenzwert in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage hintereinander über 165 liegt.

Hilfreich für Eltern, die ihre Kinder zu Hause lassen, ist eine Änderung des Kinderkrankengeldes: Gesetzlich versicherte Eltern können in diesem Jahr pro Kind und Elternteil 20 statt 10 Tage Kinderkrankengeld beantragen. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 auf 40 Tage. Der Anspruch besteht nämlich auch, wenn ein Kind zu Hause betreut werden muss, weil Schulen oder Kitas geschlossen sind, die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot der Kita eingeschränkt wurde.

