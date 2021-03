Potsdam

Bund und Länder haben sich am 3. März auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März geeinigt. Für die Regeln in Sachen Schule und Kita sind die Länder zuständig. In Brandenburg hatte sich das Kabinett bereits im Februar für eine ersten Lockerung entschieden, nun soll es weitergehen. Das hat das Brandenburger Kabinett am 5. März mit der neuen Eindämmungsverordnung beschlossen.

Wichtigste Neuerung: Nach den Grundschulen starten in Brandenburg auch die weiterführenden Schulen der Sekundarstufen 1 und 2 wieder öffnen. Die Öffnung dieser Schulen im Wechselunterricht beginnt am 15. März.

Diese Regeln gelten für Kitas und Schulen in Brandenburg:

Wechselunterricht an Grundschulen

Die Grundschulen sind im Wechselunterricht. Wie genau dieser organisiert wird, entscheiden die Schulen. Denkbar ist etwa das klassische Modell, dass ein Teil der Lerngruppe Montag, Mittwoch, Freitag in die Schule geht und Dienstag und Donnerstag zu Hause lernt, wenn der andere Teil der Gruppe Präsenzunterricht hat. Nach einer Woche wird gewechselt. Aber auch ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht im Wochenrhythmus ist denkbar, ebenso ein Schichtsystem mit Vormittags- und Nachmittagsunterricht.

Zur inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts heißt es, dass die Schulen vom Stundenplan abweichen und sich auf Kernfächer Deutsch und Mathematik konzentrieren können. Zudem sollen sie eine Beispielrechnungen erhalten, wie der Unterrichtsstoff an den neuen Rhythmus angepasst werden kann, kündigte Ernst an.

Auch weiterführende Schulen im Wechselunterricht

Nach den Grundschulen starten in Brandenburg auch die weiterführenden Schulen der Sekundarstufen 1 und 2 wieder in den Präsenzunterricht. Die Öffnung dieser Schulen im Wechselunterricht beginnt am 15. März. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am 4. März im Landtag an.

Schüler, Lehrer und weiteres Schulpersonal sind verpflichtet, medizinische Masken zu tragen. Bei Klausuren mit einer Dauer ab 240 Minuten sind Schüler davon befreit, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird. Weitere Ausnahmen gelten für den Sportunterricht, der nur im Freien gestattet ist, sowie für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Außenbereich von Schulen.

Schüler und Schulpersonal sollen sich an mindestens einem Tag pro Woche einem Corona-Test unterziehen können.

Ausnahmen für Abschlussklassen bleiben bestehen

Die Ausnahme vom Distanzunterricht für Abschlussklassen (10, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen und beruflichen Schulen), die während des gesamten zweiten Lockdowns in Präsenz unterrichtet wurden, bleibt unabhängig von der weiteren Zeitfolge bestehen. Auch die Förderschulen bleiben geöffnet.

Notbetreuung für Grundschulkinder

Bestehen bleibt die Notbetreuungsregelung für Kinder der Klassen 1 bis 4, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Für Kinder, deren Eltern in medizinisch und pflegerischen Berufen tätig sind, gibt es eine Notbetreuung bis Jahrgangsstufe 6, auch wenn nur ein Elternteil in diesem Beruf arbeitet.

Alleinerziehende haben grundsätzlich einen Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder – unabhängig davon, ob sie in systemrelevanten Berufen wie im Gesundheitswesen oder der Polizei tätig sind.

Kitas bleiben offen – außer bei hoher Inzidenz

Kitas und Krippen bleiben wie bisher weiter geöffnet. Kita-Personal soll sich an mindestens einem Tag pro Woche einem Corona-Test unterziehen können.

Ausnahme bleiben Hotspots, die entsprechenden Regeln werden in der neuen Eindämmungsverordnung strenger geregelt: Ab einem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen (bisher waren es 300) pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen müssen Kitas schließen. Dazu muss der Inzidenzwert 200 an drei Tagen ununterbrochen überschritten worden sein.

Nachdem dies der Kreis bzw. die kreisfreie Stadt festgestellt hat, „ist in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden kreisfreien Stadt ab dem vierten Werktag, der auf den Tag der Bekanntgabe folgt, der Betrieb von erlaubnispflichtigen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen für die Dauer von vier Wochen untersagt“.

Im Fall einer verordneten Kita-Schließung soll eine Notbetreuung organisiert werden.

Fällt der Inzidenzwert vom zehnten bis zum zwölften Tag der Schließung ununterbrochen unter 200, so endet die Schließung mit Ablauf des Sonntags, der auf die zwei geschlossenen Wochen folgt. Anderenfalls oder wenn vor dem maßgeblichen Sonntag der Inzidenzwert erneut für mindestens drei Tage ununterbrochen überschritten wird, verlängert sich die Schließung um eine Woche.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hilfreich für Eltern, die ihre Kinder zu Hause lassen, ist eine Änderung des Kinderkrankengeldes: Gesetzlich versicherte Eltern können in diesem Jahr pro Kind und Elternteil 20 statt 10 Tage Kinderkrankengeld beantragen. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 auf 40 Tage. Der Anspruch besteht nämlich auch, wenn ein Kind zu Hause betreut werden muss, weil Schulen oder Kitas geschlossen sind, die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot der Kita eingeschränkt wurde.

Von MAZonline