Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hat eine neue Corona-Eindämmungsverordnung beschlossen, die am 15. November in Kraft tritt. Diese betrifft auch Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie Besucherinnen und Besucher.

Zwei Besucher täglich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtung

Wer in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen Bekannte oder Verwandte besuchen will, muss sich umstellen: Nur noch zwei Besucher täglich sind erlaubt. Diese können gemeinsam oder in Etappen zu Besuch kommen. Bislang gab es keine Obergrenze. Ausnahmen gibt es bei Besuchen von schwer erkrankten Kindern, anderen kritisch Erkrankten sowie Seelsorge und Sterbebegleitung.

Tägliche Tests in Pflegeeinrichtungen bei Inzidenzen über 100

Besucher und Pflegekräfte müssen FFP2-Masken tragen, auch genesene und geimpfte Besucher müssen ein negatives Testergebnis vorlegen. Pflegekräfte müssen drei tagesaktuelle Tests pro Woche vorweisen, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in der jeweiligen Kommune stabil über 100, muss an jedem Arbeitstag getestet werden. Das gilt jedoch nur für Pflegeeinrichtungen, nicht in Krankenhäusern.

Von MAZonline