Potsdam

In der vergangenen Woche wurden sie bereits angekündigt: Weitreichende Lockerungen bis zum 20. März. Nun geht aus einem Verordnungs-Entwurf der Landesregierung hervor, dass schon ab Mittwoch neue Regeln für die Gaststätten gelten. Über den Entwurf wird am heutigen Montag beraten und am Dienstag wird er – möglicherweise mit Änderungen – vom Kabinett beschlossen. Welche Beschränkungen aktuell noch gelten und wie es dann weitergeht, erfahren Sie hier.

Neue Corona-Maßnahmen in Brandenburg: 2Gplus entfällt

Laut dem neuen Verordungs-Entwurf der Landesregierung soll die 2Gplus-Testpflicht für nicht-geboosterte Gäste ab kommendem Mittwoch entfallen. Beim Betreten einer Gaststätte oder vergleichbaren Einrichtungen muss also nur noch ein Geimpft-oder Genesenen-Nachweis vorgezeigt werden.

3G ab 4. März

Ab 4. März dürfen auch Ungeimpfte mit Test in Gaststätten. Auch der Besuch von Hotels ist in Brandenburg dann wieder möglich.

Was in der Gastronomie aktuell noch gilt

Aktuell gilt die 2G-plus-Regel, weil die Hospitalisierungsinzidenz in Brandenburg über 6 liegt und mehr als 10 Prozent der verfügbaren Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Das bedeutet: Ausschließlich Zutritt für Genesene und Geimpfte. Diese müssen aber zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen oder bereits eine Booster-Impfung bekommen haben. Kinder bis 14 Jahren sind von der Regel ausgenommen.

Von MAZonline