Potsdam

Das Land Brandenburg will Arbeitgeber bei der Testpflicht stärker in die Pflicht nehmen, hält aber gleichzeitig an der Möglichkeit von Öffnungen im Zuge von Modellprojekten für Kommunen fest. Das geht aus dem Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung hervor, die das Kabinett am Dienstag beschließen will.

Laut dem achtseitigen Papier, das der MAZ vorliegt, müssen Unternehmen ihren Mitarbeiten künftig mindestens einen Corona-Test pro Woche ermöglichen.

Öffnungen für Gastronomie in Modell-Kommunen

Gleichzeitig zeigt das Papier einen Weg für Öffnungen auf und ermöglicht abweichende Regelung (Modell-Projekte) in Gemeinden oder Teilen von Gemeinden. Konkret genannt werden Kultur- und Freizeiteinrichtungen, der Einzelhandel, Gastronomie und Campingplätze sowie Kultureinrichtungen. Hier könnten im Einzelfall Lockerungen möglich sein. Bedingung: Die Projekte sollen dabei helfen, das Infektionsgeschehen besser zu verstehen und digitale Systeme zur Kontaktnachverfolgung zu erproben.

Lesen Sie mehr:

Die Modell-Projekte sind laut Verordnungs-Entwurf „unverzüglich zu beenden“, wenn nach dem Beginn des Projektes die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Gemeinde für mehr als zehn Tage stark steigt. Eine konkrete Grenze nennt der Entwurf bisher nicht.

Baumärkte sollen laut Verordnungs-Entwurf offen bleiben dürfen, während Blumengeschäfte strengeren Regeln wie im Einzelhandel unterliegen. Die Verordnung soll laut Entwurf vorerst bis zum 18. April gelten.

Von MAZonline