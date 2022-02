Neue Corona-Regeln in Brandenburg: Was im Einzelhandel gilt

Potsdam

Bund und Länder haben sich auf weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln geeinigt. Diese betreffen auch die bislang geltenden Maßnahmen im Handel– Welche Beschränkungen bis dahin gelten und welche Regeln in Brandenburg bald gelten, erfahren Sie hier.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell und zukünftig für den Einzelhandel

Das Brandenburger Kabinett hatte die 2G-Regel bereits am 8. Februar aufgehoben, also freier Zugang zu allen Geschäften für jedermann.

Kunden müssen laut Beschluss des Kabinetts am 8. Februar allerdings verpflichtend eine FFP2-Maske tragen, wenn sie einkaufen – und das in Einzel- und Großhandel, in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren. Das soll laut Verordnungsentwurf der Landesregierung auch so bleiben. Die Regeln müssen im Kabinett noch beschlossen werden.

Von MAZonline