Bis zum 20. März soll in weiten Teilen gelockert werden. Damit gibt es, so hat es das Land Brandenburg am 23. Februar beschlossen, auch neue Regeln für diejenigen, die bislang nicht geimpft sind. Mehr dazu hier.

Weiterhin Kontaktbeschränkungen in Brandenburg für Ungeimpfte

An den Kontaktbeschränkungen wird sich für Ungeimpfte vorerst nichts ändern: Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, sind weiterhin nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig.

Der Bußgeldkatalog sieht vor: Jeder Person, die an einer Zusammenkunft im privaten oder öffentlichen Raum teilnimmt, bei denen gegen die vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen verstoßen wird, droht ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro.

Nicht mitgezählt werden dabei Geimpfte, Genesene, Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, außerdem nicht volljährige Jugendliche sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese müssen aber, ebenso wie die Jugendlichen, einen aktuellen Negativtest vorlegen. Dieser darf maximal 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) beziehungsweise 48 Stunden (PCR-Test) alt sein.

Ehegatten, Lebenspartner und Partnerinnen bzw. Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

3G im Brandenburger Einzelhandel – also auch Zutritt für Ungeimpfte

Für den Einzelhandel ist die 2G-Plus-Regel entfallen. Wer einen Impf-Genesenen-oder Testnachweis vorzeigen kann, erhält Zutritt zu Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren.

3G bei körpernahen Dienstleistungen in Brandenburg

Seit dem 23. Februar wird auch Ungeimpften mit Test und Maske der Zugang zu körpernahen Dienstleistungen (Friseur und Kosmetik) gewährt. Somit gilt die 3G-Regel. Für sexuelle Dienstleistungen bleibt weiterhin 2G bestehen.

Ungeimpfte dürfen ab 4. März in die Brandenburger Gastronomie

Ab 4. März sind Gaststätten und vergleichbare Einrichtungen für Geimpfte und Genesene als auch für Personen mit einem tagesaktuellen Test (3G) zugänglich. Inbegriffen sind auch Übernachtungsangebote.

Ab 4. März: 3G für Beherbergungsstätten in Brandenburg

Ab dem 4. März dürfen auch Personen, ohne Impf-oder Genesenen-Nachweis beherbergt werden. Bis dahin gilt die 2G-Regel, jedoch mit den weiterhin greifenden Ausnahmen: Bei dringend erforderlichen medizinischen o.ä. Leistungen, sowie bei Dienst-oder Geschäftsreisen, dürfen ungeimpfte Personen in Hotels und ähnlichen Einrichtungen übernachten.

Besuch von Schwimmbädern, Kinos, Theater und Konzertsäle ab 4. März in Brandenburg auch für Ungeimpfte

Die neue Eindämmungsverordnung, die seit dem 23. Februar gilt, sieht vor, dass Thermen, Wellnesszentren, Schwimmbäder und weitere Einrichtungen des Kulturbetriebs (Kinos, Theater, Konzerte) von Ungeimpften mit einem Test besucht werden können. Die Regelung soll ab 4. März greifen.

3G bei Busreisen und Schiffsausflügen in Brandenburg

Ab sofort ist die Teilnahme an Schiffs-oder Busreisen wieder nach der 3G-Regelung auch für Ungeimpfte möglich. FFP2-Masken sind jedoch verpflichtend.

Vorerst kein Zutritt zu Diskotheken und Clubs für Ungeimpfte

Ab dem 4. März gilt die 2G-Plus-Regel in Diskotheken und Clubs. Somit müssen diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind, jenen Einrichtungen weiterhin fernbleiben.

