Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hat am 8. Februar 2022 neue Corona-Regeln beschlossen. An einigen Stellen wird gelockert, bei der Maskenpflicht verschärft. FFP2 (ohne Außenventil) werde der neue Standard, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher bei der Vorstellung der neuen Regeln, die am 9. Februar in Kraft treten und zunächst bis zum 23. Februar gelten.

Nur noch FFP2-Masken im Brandenburger Handel

Wo bisher auch medizinische Masken (OP-Masken) gestattet waren, gilt jetzt FFP2-Maskenpflicht. Die Verschärfung gilt im gesamten Einzel- und Großhandel, auch in Geschäften des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelläden, Apotheken, Drogeriemärkten, Tankstellen, Buchhandel, Babyfachmärkten und Tierbedarfshandel. Der Grund: FFP2-Masken bieten einen höheren Schutz als medizinische Masken und minimieren das Infektionsrisiko.

FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt auch in öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglichen Einrichtungen wie zum Beispiel Sparkassen oder Bibliotheken. Auch dort reichten bisher medizinische Masken, das ist nun vorbei.

FFP2-Maskenpflicht in Brandenburgs ÖPNV

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel gilt bereits eine FFP2-Maskenpflicht. Die Regel in diesem Bereich bleibt bestehen.

Diese Regel gilt für alle Formen von öffentlichen Verkehrsmitteln inklusive Taxen, ebenso für Schülerbeförderung. Ebenso „in den für den Publikumsverkehr zugänglichen Gebäuden von Bahnhöfen und Verkehrsflughäfen sowie in den zugehörigen Bereichen, die nicht unter freiem Himmel liegen“.

Diese Ausnahmen gelten in Brandenburg bei der FFP2-Maskenpflicht

Von der Maskenpflicht befreit sind laut neuer Eindämmungsverordnung:

Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,

Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleitperson und im Bedarfsfall Personen, die mit diesen kommunizieren,

Personen, denen die Verwendung einer Maske wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original nachzuweisen,

ds Personal, wenn es keinen direkten Gäste- oder Kundenkontakt hat oder wenn die Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel durch geeignete technische Vorrichtungen mit gleicher Wirkung wie durch das Tragen einer medizinischen Maske verringert wird.

Von MAZonline