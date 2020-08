Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat die neue Corona-Teststrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) für Reiserückehrer kritisiert. „Die kurzfristigen Ankündigungen des Bundesgesundheitsministers haben zu einer sehr hohen Erwartung in der Bevölkerung geführt. Der Aufbau von neuen Testzentren gelingt aber nicht in wenigen Tagen“, sagte Nonnemacher. Zudem sei die vom Bund geplante Vergütung von 15 Euro pro Test für die ärztliche Leistung „deutlich unterfinanziert, was die schnelle Umsetzung erschwert.“ Gleichzeitig begrüßte sie grundsätzlich die Tests zum Ende der Ferienzeit – mit Blick auf die bundesweite Zunahme der Corona-Fälle.

Spahn hatte am Donnerstag angekündigt, dass bereits ab Samstag eine Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten gelte. Rückkehrer aus allen an anderen Ländern können sich bereits seit dem vergangenen Wochenende innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland kostenlos testen lassen. Die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt diese Tests vorerst, über einen Finanzierungszuschuss will der Bund aber die Kosten tragen.

Das Problem: Ärzte sind bei Reiserückkehrern nicht zum Test verpflichtet

Das Problem dabei: Bei Tests von asymptomatischen Personen sind niedergelassene Ärzte nicht dazu verpflichtet, die Tests durchzuführen. Gleichzeitig bekommen die Ärzte für ihre Arbeit bei diesen Tests nur 15 Euro – und damit deutlich weniger als für Tests von Patienten mit Symptomen. Viele Ärzte weigern sich deswegen, Reiserückkehrer, die keine Symptome aufweisen, zu testen. „Wer sich beim Hausarzt testen lassen möchte, sollte also unbedingt vorher dort anrufen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums.

Hier können sich Brandenburger testen lassen Regelmäßig werden Tests bei Personen mit Corona-Symptomen von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. Gesundheitsämter veranlassen Tests bei asymptomatischen Personen entsprechend der Verordnung des Bundes zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 und in Ausbruchssituationen. Niedergelassene Ärzte sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, vorsorgliche Corona-Tests bei asymptomatischen Personen durchführen. Wer sich beim Hausarzt testen lassen möchte, sollte also unbedingt vorher dort anrufen. Alternativ kann man sich unter der Telefonnummer 116 117 informieren, wo man einen Corona-Test machen kann. In einigen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es außerdem Corona-Testzentren. Für Flugreisende gibt es im Flughafen Schönefeld und in Tegel eine Corona-Teststelle. Dort können sie sich direkt nach ihrer Ankunft auf COVID-19 testen lassen. Wer mit dem Auto, dem Bus, dem Schiff oder der Bahn einreist, kann sich direkt beim Hausarzt testen lassen. Hier muss vorab telefonisch ein Termin vereinbart werden. Wichtig: Ist der Test positiv, ist in jedem Fall eine zweiwöchige Quarantäne notwendig. In diesem Fall wird auch das zuständige Gesundheitsamt informiert. Ist der Test negativ, kann es aber dennoch sein, dass innerhalb der Inkubationszeit des Coronavirus eine Erkrankung erfolgt. Daher sollten sich die Rückkehrenden in jedem Fall bis 14 Tage nach Einreise auch weiterhin beobachten und bei Symptomen das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Andreas Schwark kritisiert die Bundesregelung: „Der Bund kann nicht ständig neue Regeln so kurzfristig politisch verkünden, und die Umsetzung dann einfach in die Hände der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und der von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren legen. Die Lasten müssen fair verteilt und ausreichend finanziert werden“, sagt Schwark.

Das Land muss Testzentren wieder aufbauen

Das Land muss nun wieder deutlich mehr Testzentren in wenigen Tagen wieder aufbauen, die wegen der zuvor geringen Zahl von Corona-Fällen im Land häufig schon wieder abgebaut worden waren – damit Rückkehrer ohne Symptome tatsächlich auch die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen. „Der Aufbau von neuen Testzentren gelingt aber nicht in wenigen Tagen“, sagte Nonnemacher.

Rückkehrer aus Risikogebieten, die mit dem Flugzeug in Deutschland landen, müssen sich dagegen direkt am Flughafen testen lassen. In Schönefeld und in Tegel sind dafür eigens Testzentren errichtet worden.

Von Ansgar Nehls