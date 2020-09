Potsdam

In Brandenburg gilt ab dem 5. September eine neue Corona-Verordnung. Damit einher gehen einige Neuerungen, andere bereits bestehende Corona-Maßnahmen gelten weiterhin. Ein Überblick:

Welche Abstands- und Hygieneregeln gelten?

Das Land Brandenburg verweist in seiner Corona-Verordnung weiter auf die allgemeinen Hygieneregeln und -empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diese gelten weiter. Das bedeutet, dass zwischen Personen im öffentlichen und im privaten Raum weiter grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern gilt.

Ausnahmen gibt es für Ehe- oder Lebenspartner, Angehörige des eigenen Haushaltes sowie für Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, zudem in Kitas und Schulen.

Was gibt es Neues zur Maskenpflicht ?

Weiter gilt: Masken sind im Einzelhandel und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Auch die Regeln für Masken an Schulen – explizit nicht im Unterricht und auf dem Pausenhof – bleiben bestehen.

Neu ist: Bund und Länder (außer Sachsen-Anhalt) haben sich auf ein Bußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht geeinigt. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen. Im Wiederholungsfall werden bis zu 250 Euro fällig, das soll auch für notorische Maskenverweigerer gelten. Die Bußgelder würden weiterhin von den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte verhängt, so Innenminister Michael Stübgen ( CDU). Polizei und Ordnungsämter würden dabei Unterstützung leisten.

Wer von der Maskenpflicht aus gesundheitlichen Gründen befreit ist, muss künftig ein ärztliches Zeugnis vorweisen.

Anders als in Berlin gibt es bei Demonstrationen in Brandenburg künftig keine Pflicht zum Tragen der Maske, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Welche Regelung gilt für private Feiern?

In Brandenburg dürfen bei privaten oder familiären Feiern wie Geburtstagen oder Hochzeiten nur noch maximal 75 Personen teilnehmen. Die Landesregierung beschloss diese Obergrenze für Feierlichkeiten in privaten Wohnräumen, Gärten oder auf Terrassen. Bisher galt bei Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ein Limit von bis zu 1000 Menschen. Wer sich daran nicht hält, muss mit saftigen Bußgeldern in Höhe von 250 bis 1000 Euro rechnen.

Es gibt eine Ausnahme: Die Obergrenze gilt nicht für private Feiern in Gaststätten oder Gemeindesälen. Dort wird die Zahl der Personen, die einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten müssen, von der Raumgröße bestimmt.

Was ändert sich in Gaststätten?

Gelockert wurden die Regeln in Gaststätten: Dort dürfen jetzt ohne Einhaltung der Abstandsregeln bis zu sechs Personen an einem Tisch sitzen.

Sind Großveranstaltungen wieder erlaubt?

Nein. Das Verbot von Großveranstaltungen wie Konzerte, Messen, Festivals, Volksfeste und Sportveranstaltungen für mehr als 1000 Besucher wird in Brandenburg bis zum 1. Januar 2021 verlängert.

Was gilt beim Hallensport?

Der Sport in Hallen ist künftig wieder ohne Altersbeschränkung (bisher bis 27 Jahre) möglich – allerdings gelten neue Auflagen. So darf Mannschaftssport wie Fußball, Volleyball, Handball oder Basketball künftig nur von höchstens 30 Personen ausgeübt werden. Individualsport wie Ringen, Judo oder Taekwondo darf in einer geschlossenen Sporthalle nur mit maximal fünf Personen stattfinden.

Was gilt für Clubs, Diskos und Bordelle?

Clubs und Diskotheken bleiben „aufgrund des höheren Infektionsrisikos“ weiter geschlossen, ebenso Bordelle und Swingerclubs sowie Dampfsaunen. Neu ist, dass erotische Massagen ohne Geschlechtsverkehr in Brandenburg wieder erlaubt sind.

Wie lang gilt die neue Verordnung ?

Die neue Verordnung gilt ab dem 5. September zunächst bis zum 11. Oktober.

