Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag eine neue Corona-Verordnung auf den Weg gebracht, die Lockerungen in drei Stufen mit sich bringt. Ab Mittwoch, 23. Februar, fallen die Kontaktbeschränkungen für private Treffen von Geimpften und Genesenen. Außerdem gilt für die Gastronomie 2G statt 2G-plus; für Geimpfte, aber noch nicht Geboosterte, ist also kein zusätzlicher Test nötig.

Für Versammlungen und Demonstrationen gibt es keine Obergrenzen mehr, und Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind mit Auflagen wieder möglich. Zum Friseur oder ins Kosmetikstudio kann man ab Mittwoch wieder mit einem negativen Schnelltest, wenn man nicht geimpft ist.

3G fast überall ab dem 4. März

Für Gedenkstätten, Museen, Freizeitparks, Tierparks, Zoos gilt nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Spezialmärkte, Jahrmärkte und Volksfeste können wieder stattfinden (2G drinnen, 3G draußen).

Ab dem 4. März gilt in der Gastronomie dann die 3G-Regel, wonach also auch wieder Ungeimpfte mit negativem Testnachweis ins Restaurant dürfen. Auch in Hotels, Spaß- und Freizeitbädern, für Theater, Kinos und Konzerthäuser sowie für Innen-Spiel- und Sportstätten gilt ab dann die 3G-Regel. Diskotheken, Clubs und Festivals können ab dem 4. März unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen.

Präsenzpflicht an Schulen ab 7. März

An den Schulen gilt ab 7. März wieder Präsenzpflicht für alle Jahrgangsstufen. Außerdem soll dann die Testfrequenz an den Schulen von täglichen Tests auf dann drei Tests pro Woche gesenkt werden.

„Ich bitte um Nachsicht bei allen, die sich noch größere Schritte wünschen“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Wir gehen den Weg der Besonnenheit.“

Woikde zeigte sich zuversichtlich, dass die Brandenburger einen entspannten Sommer ohne tiefgreifende Einschränkungen erleben können. „Ich mache mir aber Sorgen, was den Herbst betrifft. Das ist ein Punkt, an dem wir weiter arbeiten müssen“, sagte er mit Blick auf die immer noch niedrige Impfquote.

20. März: weitere Maßnahmen fallen

In einem weiteren Schritt sollen, wie von Bund und Ländern verabredet, am 20. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen fallen, sofern die Lage in den Krankenhäusern das zulässt. „Wir dürfen nicht so tun, als ob Corona damit ein für alle Mal vorbei wäre“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Das Abstandsgebot und die Maskenpflicht in Innenräumen werde dann noch weiter gelten müssen. Sie forderte den Bund auf, für rechtliche Klarheit zu sorgen, welche Instrumente den Ländern dann noch zur Verfügung stehen. Dies müsse in einer Novelle des Infektionsschutzgesetzes geklärt werden.

Von Torsten Gellner