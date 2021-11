Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat am Dienstag die Corona-Umgangsverordnung ein weiteres mal um vier Wochen verlängert. Die wichtigste Änderung: Nicht geimpfte bzw. genesene Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, zum Beispiel Pflegekräfte in Pflegeheimen, müssen sich häufiger als bisher testen.

Inzidenz unter 100: Drei Tests pro Woche

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 100 müssen sich nicht geimpfte und nicht genesene Beschäftigte mindestens an drei (bisher: zwei) Tagen pro Woche, in der sie zum Dienst eingeteilt sind, auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus testen.

Auf der Grundlage eines von dem zuständigen Gesundheitsamt zu genehmigenden individuellen Testkonzepts können Krankenhäuser vorsehen, dass ihre Beschäftigten davon abweichend nur mindestens zweimal (bisher: einmal) pro Woche einer Corona-Testung zu unterziehen sind.

Inzidenz über 100: Tägliche Tests

Liegt in der Region jedoch die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen ununterbrochen über 100, müssen sich nicht geimpfte bzw. genesene Beschäftigte an jedem Tag, an dem sie arbeiten, einer Corona-Testung unterziehen.

Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz gilt die tägliche Testpflicht neu auch für alle nicht immunisierten Beschäftigten in Einrichtungen, mit Ausnahme von Krankenhäusern, in denen aktuell ein aktives SARS-CoV2-Infektionsgeschehen vorliegt.

3G-Testregel bei 35er-Inzidenz wird aufgeweicht

Ferner wird die 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35 aufgeweicht: Wenn zum Beispiel die Sieben-Tage-Inzidenz eines Landkreises nur über den Wert von 35 steigt, weil es in einem Pflegeheim oder in einer Gemeinschaftseinrichtung einen Corona-Ausbruch gibt, der klar eingrenzbar ist, gilt die Testpflicht noch nicht.

Diesen Wert haben inzwischen alle Brandenburger Regionen weit überschritten. Außer der Prignitz (69,6), der Stadt Brandenburg an der Havel (72,2) und der Uckermark (82) lagen alle Landkreise und kreisfreien Städte am Dienstag über einem Inzidenzwert von 100. Der Kreis Elbe-Elster meldete mit einem Wert von 220,6 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

