Potsdam

Vor dem Bund-Länder-Treffen über weitere Corona-Maßnahmen hat sich Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn gegen weitere Verschärfungen im privaten Bereich ausgesprochen. „Es muss in erster Linie um das Einhalten der bestehenden Maßnahmen gehen“, sagte Stohn gestern der MAZ. Diese seien im privaten Bereich schon sehr weitreichend.

Stohn sagte, das Infektionsgeschehen müsse unter Kontrolle gebracht werden. Dazu müsste eine Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen erreicht werden. „Bis zum Erreichen dieser Inzidenz darf es keine neuen Öffnungsversprechen geben“, verlangte Stohn. Brandenburg liegt momentan bei einer Inzidenz von 225. Hotspot mit 413 ist der Kreis Spree-Neiße.

Kommt es zu nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ?

Es wird damit gerechnet, dass Bund und Länder am Dienstag eine weitere Verlängerung der strengen Corona-Beschränkungen bis in den Februar hinein beschließen. Vizekanzler Olaf Scholz ( SPD) sagte, es könnten etwa 14 Tage bis Mitte Februar dran gehängt werden. Der Grund sind die nach wie hohen Infektionszahlen. Die Kurve, auch in Brandenburg wird zwar flacher, auch die Intensivstationen werden leerer, aber das reicht offenbar nicht aus.

Ob weiter verschärft wird, ist umstritten. In der Debatte sind bundeseinheitliche nächtliche Ausgangssperren, eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens, wie im Nahverkehr und eine Ausweitung von Arbeiten im Homeoffice. Auch wird diskutiert, neben den Schulen auch die Kitas, die in Brandenburg weiter offen sind, flächendeckend zu schließen.

Sondersitzung am Mittwoch im Landtag

Die Vorabstimmungen zwischen den Ländern gestalten sich als schwierig, hieß es. Vor allem gegen den Plan, nächtliche Ausgangssperren zu verhängen, gibt es aus Ländern Widerstand, wo die Infektionszahlen nicht so hoch sind, wie in Niedersachsen. In Potsdam wird aber davon ausgegangen, dass sich das rot-schwarz-grüne Kabinett, wie bislang praktiziert, an die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) halten wird. Am Mittwoch will Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) den Landtag auf einer Sondersitzung über die Verabredungen ins Bild setzen. Das Kabinett will am Donnerstag entscheiden.

In der Debatte sind auch verschärfte Regelungen für Betriebe. Die Wirtschaft in Brandenburg lehnt eine Ausweitung von Betriebsschließungen ab. In einem gemeinsamen Papier drängen die Industrie-und Handelskammern ( IHK) auf ein schnellstmögliches Anpassen von Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene. „Die Belastungsgrenze ist für viele Unternehmen schon längst überschritten, die Stimmung kippt“, sagte der Ostbrandenburger IHK-Präsident Carsten Christ.

Ernst warnt vor Schul-Einschränkungen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD), warnte vor dem Bund-Länder-Treffen vor zu starken Einschränkungen an Schulen. „Die Ausnahmeregel für die Abschlussklassen muss bleiben, sonst wird es Probleme bei den Abschlüssen, dem mittleren Schulabschluss und dem Abitur, geben“, sagte sie. Schüler dürften keine Nachteile aufgrund der besonderen Umstände erfahren. „Es hat oberste Priorität, allen Absolventinnen und Absolventen faire und gerechte Chancen für den Erwerb des angestrebten Schulabschlusses zu geben.“

Von Igor Göldner