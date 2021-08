Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat die Corona-Umgangsverordnung für weitere vier Wochen verlängert. Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag verständigt. Die neue Verordnung tritt am Samstag, 28. August, in Kraft und gilt zunächst bis zum 24. September.

Grundsätzlich bleiben die bisherigen Regeln bestehen. An einigen Punkten reagiert Brandenburg aber auf die bundesweit steigenden Corona-Fallzahlen. Vorigen Dienstag lag sie in Brandenburg bei 20,7, aktuell liegt der Wert bei 24,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Testnachweis ab 6 Jahren

Zentrale Änderung der neuen Verordnung: Kinder bis zwölf Jahren waren bisher von der Testpflicht ausgenommen, auch deshalb, weil sie nicht geimpft werden können. Das ändert sich. Dort, wo ein negativer Corona-Test verlangt wird, müssen ihn künftig schon Kinder ab 6 Jahren vorlegen.

Große praktische Folgen dürfte das aber nicht haben. Denn als Nachweis gilt laut Staatskanzlei auch die Bescheinigung, die Schülerinnen und Schüler ohnehin für ihren Schulbesuch benötigen. Laut Testkonzept müssen Schüler zweimal pro Woche negativ auf das Corona-Virus getestet werden, um am Präsenzunterricht teilnehmen können.

Wenn nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler künftig ins Kino, zum Sportverein oder in eine Gaststätte gehen möchten, reiche auch ihr schulischer Testnachweis aus, heißt es. Sie müssen dabei laut Staatskanzlei das Formular vorlegen, mit dem die Erziehungsberechtigten beziehungsweise bei volljährigen Schülerinnen und Schülern die regelmäßige Durchführung des Antigen-Selbsttests gegenüber der Schule bescheinigt wird.

Bei Veranstaltungen gelten abhängig vom Infektionsgeschehen neue Personenobergrenzen, ab denen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang haben. Ab dem 13. September gilt ab einer Inzidenz von 20 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Testpflicht für Freiluft-Veranstaltungen ab 500 Teilnehmern und nicht erst ab 750 Teilnehmern. Das betrifft zum Beispiel Freiluft-Bühnen, Volksfeste oder Fußballstadien.

Neue Teilnehmer-Zahlen

Bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter in geschlossenen Räumen, etwa bei Vereinssitzungen, gilt ab 13. September ab 100 Teilnehmern (bisher: 200) eine Testpflicht. Ausgenommen von der Testpflicht sind stets vollständig Geimpfte oder Genesene.

Ungeachtet der Diskussionen um eine Ablösung des Inzidenzwertes als maßgebliches Kriterium für Corona-Maßnahmen spielt die Inzidenz in Brandenburg weiter eine zentrale Rolle. Auch laut neuer Corona-Verordnung gilt für Angebote wie Kino, Theater oder Innengastronomie eine Testpflicht, sobald an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von 20 überschritten ist. Sobald die Inzidenz fünf Tage unter der 20er-Marke liegt, entfällt diese Pflicht wieder.

Zwei Inzidenzgrenzen: 20 und 35

Ab einer Inzidenz von 35 sind Festivals oder Volksfeste auf höchstens 5000 Teilnehmer begrenzt. Künftig können Gesundheitsämter aber auf Antrag in besonderen Einzelfällen auch größere Veranstaltungen zulassen, wenn ein individuelles Hygienekonzept vorliegt.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: „Wir treffen Vorsorge, um die zurück gewonnenen Freiheiten zu erhalten, insbesondere mit der verstärkten Anwendung von Testkonzepten.“ Der Weg aus der Pandemie bleibe aber eine hohe Impfquote.

Ähnlich äußerte sich Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne): „Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss häufiger zum Corona-Test. Nur so können wir die vierte Corona-Welle abmildern“, sagte sie.

Bei der Beruteilung der Corona-Lage würden neben der Inzidenz auch weitere Faktoren beachtet, sagte Nonnemacher. Dazu zähle etwa die Auslastung der Krankenhäuser und der Intensivstationen sowie die Impfquote und die Verbreitung von Virus-Mutationen.

Aktuell werden nur 30 Brandenburger wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Fünf befinden sich auf der Intensivstation. „Die Lage in den Krankenhäusern ist noch entspannt. Aber selbstverständlich behalten wir die Situation dort fest im Blick“, sagte die Ministerin.

Von Torsten Gellner