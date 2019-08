Potsdam

Andreas Kalbitz hat nach ARD-Recherchen im Juli 1993 am Sommercamp einer rechtsextremen Vereinigung namens „Heimattreue Jugend e.V.“ in Thüringen teilgenommen. Die Enthüllungen sind insofern brisant, weil Kalbitz zwar die Teilnahme an einem Camp der Organisation im Jahr 2007 eingeräumt, weitere Besuche aber ausdrücklich bestritten hatte.

Der Verein hatte sich zwischenzeitlich umbenannt und hieß 2007 „Heimattreue deutsche Jugend“. 2009 wurde die Gruppierung vom Bundesinnenministerium als retro-faschistisch eingestuft und verboten.

Wie das ARD-Politikmagazins "Kontraste" und der RBB berichten, durchsuchte die Polizei 1993 das Camp der Rechtsextremen und nahm die Personalien der Teilnehmer auf. Darunter befand sich demnach ein gewisser „ Andreas Kalbfitz“.

Der Name des damals 20-Jährigen sei zwar falsch geschrieben, weil den Beamten ein Tippfehler unterlaufen war. Die Zuordnung sei aber dennoch zweifelsfrei möglich, da Kalbitz’ Geburtsdatum und Geburtsort im Protokoll korrekt seien. Die Polizeiakte liege den Redaktionen in Auszügen vor, erklärten ARD und RBB weiter.

Von MAZonline