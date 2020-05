Potsdam

Die Sozialwissenschaftlerin Manuela Dörnenburg wird neue Landesgleichstellungsbeauftragte in Brandenburg. Das Kabinett berief die 55-Jährige am Dienstag auf Vorschlag von Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Dörnenburg ist seit 2017 Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landes Brandenburg und seit über zehn Jahren Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Stadt Falkensee, teilte das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz in Potsdam mit. Sie tritt ihr neues Amt zum 1. Juni an.

Anzeige

Bei Meinungsverschiedenheiten berät sie

Dörnenburg stammt aus Moers. Sie studierte in Münster und Berlin Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie. Anschließend arbeitete sie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin, war Leiterin der Clara-Zetkin-Gedenkstätte in Birkenwerder und schrieb für den „Oranienburger Generalanzeiger“, ehe sie in die Stadtverwaltung Falkensee wechselte.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes berät und unterstützt die Landesgleichstellungsbeauftragte die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Bei Meinungsverschiedenheiten kann sie beratend hinzugezogen werden. Außerdem soll sie Öffentlichkeitsarbeit über die Gleichstellung von Frauen und Männern machen und mit Verbänden sowie anderen öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen kooperieren.

Von RND/epd