Neue Infos zur Gigafactory: Tesla sucht 12.000 Mitarbeiter

Der US-Elektro-Autobauer Tesla steht wegen seiner zurückhaltenden Informationspolitik in der Kritik. Nun hat das Unternehmen eine Internetseite über die geplante Gigafactory 4 freigeschaltet, auf der auch mit Gerüchten aufgeräumt wird. Eines lautet: Tesla will in seiner Fabrik bevorzugt Polen einstellen.

Bis zu 12.000 Menschen will Tesla in Grünheide beschäftigen. Derzeit beschäftige man in Europa bereits 5500 Menschen, darunter in einer Montageanlage im Niederländischen Tilburg.

Start mit „Model Y“

Der Bau der Gigafabrik in Grünheide soll in diesem Jahr, die Autoproduktion soll 2021 beginnen, so der Plan. In der ersten Produktionsphase soll das kompakte SUV „Modell Y“ produziert werden. Tesla rechnet mit einer Ziel-Stückzahl von 10.000 Fahrzeugen pro Woche.

Schon in dieser ersten Produktionsphase will Tesla bis zu 12.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Doch wo sollen sie herkommen? Dazu schreibt Tesla, dass die Jobs von Anwohnern und von Mitarbeitern aus ganz Europa besetzt werden sollen. „Wir wollen, dass die besten Talente miteinander daran arbeiten, um unsere Mission zu erreichen“, heißt es.

Rekrutierer gesucht

Anders als es Gerüchte, die seit einigen Wochen kursieren, nahelegen, sucht Tesla demnach keineswegs nur polnische Mitarbeiter oder hat die Einstellungsvoraussetzung „polnische Sprachkenntnisse“.

Für die Gigafabrik sucht Tesla derzeit noch vor allem Manager, Abteilungsleiter und andere Führungskräfte, die mit dem Bau, der Zusammenarbeit mit den Behörden und mit dem Aufbau des Mitarbeiterstabs betraut werden sollen.

Dazu benötigt Tesla sogenannte Recruiter, also Personalbeschaffer, um den „ehrgeizigen Einstellungsbedarf“ zu decken. Verlangt werden „fließende Deutsch- und Englischkenntnisse“ in Wort und Schrift. Weitere Sprachkenntnisse sind willkommen, heißt es etwa in dieser Anzeige.

Mischwald statt Kiefernwald

Auch zu den Ausgleichspflanzungen für die gefällte Kiefernplantage, die derzeit das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg beschäftigt, äußert sich das Unternehmen.

Auf Flächen, die dreimal so groß sind wie das Fabrikgelände, sollen Mischwälder als Ersatzpflanzung entstehen. Für das beste Ergebnis werde man mit Umweltorganisationen und Experten zusammenarbeiten, verspricht Tesla.

Solarzellen auf dem Dach

Auch das Thema Wasserversorgung spricht Tesla an. Man arbeite an Wassersparmaßnahmen im Produktionsprozess, um die Trinkwasserversorgung der Umgebung nicht zu gefährden.

Das Dach der Fabrik soll mit Solarzellen bestückt und die Fabrik mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt werden. Vor Ort soll ein Güterbahnhof gebaut werden. Damit will Tesla offensichtlich Befürchtungen eines massiven Lkw-Aufkommens entgegentreten.

Von Torsten Gellner