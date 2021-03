Neue Mikrostipendien für Brandenburger Künstler

Potsdam

Irgendwann hat sie aufgehört zu zählen. Ein Engagement nach dem anderen platzte. Coronabedingt war das vergangene Jahr für die Cembalistin und Hammerflügelspielerin Mira Lange ein Desaster. Denn die Musikerin aus Wittenberge (Prignitz), die unter anderem in der Kammerakademie Potsdam und im Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (Oder) spielt, lebt vor allem von ihren Konzertauftritten.

Wie viele Künstler ist Lange derzeit auf sich zurückgeworfen. Keine Auftritte keine Aufträge. Das Brandenburger Kulturministerium vergibt deshalb sogenannte Mikrostipendien. Keine Mittel zum Lebensunterhalt, und vor allem „keine Almosen“, wie Ministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch betonte, sondern finanzielle Unterstützung für Arbeitsmittel wie Leinwände, Farben oder Noten.

1000 Stipendien à 4000 Euro

Insgesamt 2,9 Millionen Euro hat das Land im vergangenen Jahr dafür ausgegeben und damit 1719 Stipendien vergeben. Mira Lange ist eine der Stipendiaten gewesen. Für das laufende Jahr wurden nun weitere insgesamt vier Millionen Euro bereitgestellt – Geld für 1000 Stipendien à 4000 Euro.

Es ist die dritte Auflage der Mikrostipendien des Landes für Künstler. Und damit legt das Ministerium deutlich nach. In der ersten Runde des im Mai vergangenen Jahres gestarteten Programms gab es lediglich 1000 Euro, in der zweiten schon 2500 Euro. Eine Hilfe, die um so nötiger ist, je länger die Corona-Pandemie andauert. Zumal die derzeit wieder ansteigenden Infektionszahlen befürchten lassen, dass die vorsichtigen Öffnungsversuche im Kulturbereich schon bald wieder vorbei sein könnten. „Wir können erneute Schließungen nicht ausschließen“, so Schüle.

Anträge ab 31. März

Cembalistin Mira Lange hat das Geld im vergangenen Jahr genutzt, um zwei kleine Filme über die Komponistin und Pianistin Clara Schumann herzustellen und dadurch die besonderes Spielweise des Hammerklaviers im 19. Jahrhundert zu dokumentieren. „Die Stücke wurden damals zum Teil mit viel mehr Tempo und mit gerollten Akkorden gespielt“, sagt Lange. Das Mikrostipendium, mit dem sie dieses Projekt realisierte, sei für sie eine „rettende Maßnahme“ in der Coronakrise gewesen.

Beantragt werden können die neuen Mikrostipendien von allen Künstlerinnen und Künstlern, die ihren ersten Wohnsitz in Brandenburg haben. Voraussetzung ist, dass sie freischaffend sind, ihre künstlerische Tätigkeit hauptberuflich ausüben und an einem konkreten Projekt arbeiten. Das Kulturministerium nimmt Anträge ab dem 31. März entgegen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai.

Von Mathias Richter