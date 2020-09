Potsdam

Die habilitierte Psychologin und Psychotherapeutin Gesine Grande ist am Montag von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) zur neuen Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg ernannt worden. Die geborene Leipzigerin leitete in ihrer Geburtsstadt zuvor die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) und ist nach Angaben des Ministeriums die einzige Frau mit ostdeutschen Wurzeln an der Spitze einer deutschen Universität. Sie folgt auf den aktuellen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD), der als Präsident im Herbst 2018 ausgeschieden war.

Schüle nannte Grande bei der Ernennung eine „exzellente und erfahrene Kennerin des Hochschulbetriebs“. Dass 30 Jahre nach der Gründung Brandenburgs nun eine Frau an der Spitze einer Universität stehe, nannte Schüle „längst überfällig“.

Grande wurde an der Hochschule in Leipzig abgewählt

Gesine Grande (Jahrgang 1964) hat in Leipzig Psychologie studiert, promovierte 1997 an der Universität Bielefeld im Bereich „Public Health“ und wurde 2012 an der Universität Leipzig habilitiert. Bereits zwei Jahre später stieg sie zur Rektorin an der HWTK auf – wurde dort aber nach einer fünfjährigen Amtszeit im vergangenen Jahr abgewählt. Das kam durchaus überraschend. Grande galt laut der „ Leipziger Volkszeitung“ in der Professorenschaft als anerkannt und gut in der Landespolitik vernetzt. So wird die neue Fakultät „Digitale Transformation“ der Hochschule maßgeblich ihrem Engagement zugeschrieben.

In Cottbus setzte sich Grande bei der Senatswahl nun vergleichsweise knapp mit 12 zu neun Stimmen gegen die bisherige Interims-Leiterin Christiane Hipp durch. Vor Ort will die neue Präsidentin die Zahl der derzeit rund 7000 Studierenden mittelfristig um mindestens 1000 erhöhen, sagte sie der „ Lausitzer Rundschau“. Dazu müssten Studienkonzepte und die Struktur der Studiengänge auf den Prüfstand gestellt werden. „Wir sind eine Universität, entsprechend muss sich unser Angebot ausrichten“, so Grande.

Neue Präsidentin will mehr Nachwuchsforscher anlocken

Um mehr junge Menschen an die Uni zu locken, will sie unter anderem mehr Nachwuchsforscher an die Einrichtung holen und in den Aufbau eines Innovationsnetzwerkes Strukturwandel investieren. Nach ihrem Amtsantritt möchte die 1964 in Leipzig geborene Grande das Gespräch mit Wirtschaft, IHK und Unternehmerverband suchen. In der ganzen Region Lausitz gebe es viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

An den drei BTU-Standorten mit rund 180 Professorinnen und Professoren studieren den rund 7.000 Frauen und Männer in 70 Studiengängen, darunter 2.250 internationale Studierende aus mehr als 100 Ländern.

Von Ansgar Nehls