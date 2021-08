Neue Schadensklassen: KFZ-Haftpflicht in Brandenburg bleibt 2022 günstig 

Potsdam

Für rund jeden vierten Versicherten ändert sich für 2022 in der Kfz-Haftpflicht die Regionalklasse. Das teilt der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GdV) mit. So können sich knapp 4,2 Millionen Autofahrer in 52 Bezirken über bessere Regionalklassen freuen, während rund 5 Millionen in 56 Bezirken heraufgestuft werden. Für die meisten Autohalter bleibt alles beim Alten: Für rund 32,8 Millionen von ihnen in 305 Bezirken gelten die Klassen des Vorjahres.

Grundlage der Berechnung ist, wo die meisten oder teuersten Schäden entstehen. Demnach haben Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern besonders gute Schadenbilanzen - und entsprechend günstigere Einstufungen. Hohe Regionalklassen gibt es wie bislang besonders in Großstädten und in Teilen Bayerns. Schlusslicht ist Berlin.

Für 90 Prozent der Autofahrer ändert sich nichts

In 16 der 18 Zulassungsbezirke in Brandenburg – beziehungsweise für über 90 Prozent der mehr als 1,3 Millionen brandenburgischen Autofahrer gelten in der Kfz-Haftpflichtversicherung weiterhin die niedrigsten Regionalklassen 1 bis 3, teilte der GdV mit. In Brandenburg liegt auch der Bezirk mit der bundesweit besten Schadenbilanz: In der Prignitz liegen die Kfz-Haftpflichtschäden mehr als 30 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Auch in der Kaskoversicherung ändert sich laut GdV wenig: Rund 70.000 Versicherte profitieren von einer niedrigeren Klasse, rund 40.000 rutschen in eine höhere Klasse. Für alle anderen gelten weiterhin die Klassen des Vorjahres.

Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger ist das für Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Parametern bestimmt wird. Maßgeblich ist für die Regionalklasse der Wohnort des Halters.

Von MAZ-Online