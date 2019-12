Brandenburger Arbeitnehmer fehlen besonders lange

Potsdam

Arbeitnehmer in Brandenburg sind im Bundesvergleich so lange krank wie in kaum einem anderen Bundesland. Nach einer aktuellen Studie des Dachverbandes der betrieblichen Krankenversicherungen (BKK) fehlen märkische Beschäftigte im Schnitt 24,2 Tage im Jahr. Damit schneidet nur Sachsen-Anhalt mit 24,4 Tagen leicht schlechter ab. In Thüringen sind die Arbeitnehmer genauso häufig krank wie in Brandenburg. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2018.

Interessant für das überdurchschnittlich alte Bundesland sind vor allem die standardisierten Werte, in denen der Faktor Alter aus der Statistik herausgerechnet ist. Dort liegt Brandenburg noch immer 24 Prozent über dem Bundesschnitt von 18,4 Tagen. Insgesamt ergibt sich ein eindeutiges Ost-West-Gefälle. Auch Sachsen (10,9 Prozent), Thüringen (24 Prozent), Sachsen-Anhalt (27 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (22,1 Prozent) liegen allesamt deutlich über dem deutschen Schnitt – obwohl ihre ältere Bevölkerung schon berücksichtigt wurde.

Großes Ost-West-Gefälle bei den Fehltagen

Ursachen sehen die Forscher in einer „ungünstigeren Arbeitsmarktlage, höherer Arbeitslosigkeit, mehr prekärer Beschäftigung“ und den Folgen der Abwanderungswellen junger Fachkräfte in den 1990er Jahren. Am besten schneiden dagegen Baden-Württemberg und Bayern ab, die 15,4 und 8,5 Prozent unter dem altersbereinigten Schnitt liegen.

Fast jeder sechste Fehltag von Arbeitnehmern geht dabei bundesweit auf eine psychische Erkrankung zurück. Demnach liegen Depressionen oder Burn-out inzwischen gleichauf mit Grippe oder Husten. An erster Stelle der Gründe für eine Krankschreibung stehen weiterhin Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (knapp 24 Prozent).

Jeder sechste Fehltag geht auf psychische Erkrankungen zurück

Atemwegserkrankungen und psychische Störungen tragen mit jeweils rund 16 Prozent der Fehltage am zweithäufigsten zu Krankschreibungen bei. Insgesamt ist der Krankenstand dem Bericht zufolge auf 5,1 Prozent weiter gestiegen. Damit setzt sich der Trend der Vorjahre fort. Hauptgrund ist den Angaben zufolge die Grippewelle im vergangenen Jahr.

Nicht jede psychische Erkrankung führt aber auch zur Arbeitsunfähigkeit. Bei Depressionen ist es im Gegenteil in der Mehrzahl der Fälle so, dass die Menschen weiterarbeiten. Dem Report zufolge führte eine vom Arzt diagnostizierte depressive Episode nur in zwölf Prozent aller Fälle und damit bei jedem achten Erkrankten zur Krankschreibung.

So häufig haben Brandenburger vor zehn Jahren gefehlt In allen Bundesländern haben die Arbeitnehmer deutlich länger arbeitsunfähig gefehlt als noch zehn Jahre zuvor. In Brandenburg waren es 2018 im Schnitt 9,6 Tage mehr als noch 2008. In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage sogar um 10,4. Deutschlandweit waren es 5,9 Tage.

Studie untersucht Daten von acht Millionen Versicherten

Für den BKK Gesundheitsreport 2019 wurden die Daten von acht Millionen Versicherten analysiert, darunter vier Millionen Berufstätige. Im Durchschnitt dauerte 2018 eine Krankschreibung 13 Tage pro Fall, bei psychischen Erkrankungen waren es 37 Tage. Zwei Drittel aller Krankschreibungen dauern aber nur eine Woche. Berücksichtigt werden muss, dass einige Berufsgruppen in der Statistik deutlich unterrepräsentiert sind. So sind verbeamtete Lehrer zum Beispiel häufig privat versichert.

Von Ansgar Nehls