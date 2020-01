Neue Studie: Brandenburger Arbeitnehmer immer häufiger krank

Potsdam

Der Krankenstand unter Brandenburgs Arbeitnehmern liegt deutlich über dem Bundesschnitt – und steigt weiter an. Das ist das Ergebnis des jüngsten Gesundheitsberichtes Berlin-Brandenburg, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Pro Tag fehlten im Jahr 2018 durchschnittlich 6,2 Prozent der Beschäftigten krank bei der Arbeit. Die Quote ist im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2016 mit 0,2 Prozentpunkten leicht gestiegen. Zahlen für 2019 gibt es noch nicht.

Höchster Krankenstand in Barnim

Auch bei den standardisierten Werten – das heißt unter Berücksichtigung der älteren Bevölkerung – war der Krankenstand in Brandenburg mit 5,9 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 5,1 Prozent. Am höchsten war er 2018 im Landkreis Barnim (6,8 Prozent), am anderen Ende der Skala lag Potsdam mit fünf Prozent.

Der Gesundheitsbericht ist besonders aussagekräftig, weil die Datengrundlage außergewöhnlich groß ist. Er wird mit den anonymisierten Daten mehrerer gesetzlicher Krankenkassen, der Deutschen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherungsträger gespeist. Damit sind in Berlin und Brandenburg insgesamt fast 70 Prozent der 2,2 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst. Privat versicherte Arbeitnehmer wie verbeamtete Lehrer und Polizisten sind im Bericht allerdings nicht vertreten.

Höhere Zahl chronisch Erkrankter

Als eine Erklärung für den höheren Krankenstand in Brandenburg nannte Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, die höhere Zahl chronisch Erkrankter. Zudem würden in Brandenburg und anderen ostdeutschen Bundesländern deutlich weniger Reha-Anträge gestellt als im Westen Deutschlands.

Hoher Krankenstand hat auch wirtschaftliche Folgen Ein hoher Krankenstand ist zuerst ein gesundheitlich-medizinisches Problem für die Menschen. Es hat aber auch wirtschaftliche Folgen, wenn viele Angestellte bei der Arbeit krank sind. Für die Gesamtregion Berlin-Brandenburg heißt das: Sind wie im Jahr 2018 in der Region durchschnittlich 5,4 Prozent der Beschäftigten arbeitsunfähig, ergibt sich dadurch ein Produktionsausfall in Höhe von 4,2 Milliarden Euro im Jahr 2018.

Am häufigsten konnten Beschäftigte wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen nicht arbeiten, gefolgt von Atemwegserkrankungen und psychischen und Verhaltensstörungen. Nach Branchen sortiert waren Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung (acht Prozent) am häufigsten betroffen, an zweiter Stelle standen Angestellte der Abfall- und Wasserentsorgung (7,6 Prozent).

Große regionale Unterschiede bei psychischen Erkrankungen

Besonders ausführlich wurden in dem zweijährig erscheinenden Bericht die psychischen Erkrankungen analysiert. In Brandenburg ergeben sich dabei große regionale Unterschiede. Im Kreis Elbe-Elster zum Beispiel wurden insgesamt vier Prozent mehr Fehltage als im Landesdurchschnitt registriert, aber 19 Prozent weniger Fehltage, die durch psychische Erkrankungen verursacht wurden. In den Kreisen Oberhavel und Barnim wurden dagegen durchschnittlich 19 und 20 Prozent mehr Fehlzeiten durch psychische Krankheiten festgestellt.

Einen Erklärungsansatz sehen die Verfasser des Berichts dabei weniger in einem Anstieg der Erkrankungsfälle in der Bevölkerung als vielmehr in einem „Bewusstseinswandel“, der eine Verschiebung von körperlichen hin zu psychischen Diagnosen zur Folge habe. Dabei sei es durchaus vorstellbar, schreiben die Autoren, dass sich dieser Wandel regional unterschiedlich gestalte.

Frauen deutlich häufiger von psychischen Krankheiten betroffen

In ganz Brandenburg allerdings sind Frauen deutlich häufiger von psychischen Krankheiten betroffen, als Männer – im Landesschnitt ist es fast doppelt so häufig. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern dominieren dabei die Diagnosen depressiver Episoden und Belastung- und Anpassungsstörungen.

Bei Menschen, die in Brandenburg wegen einer Erkrankung eine Erwerbsminderungsrente bekommen, liegt der Anteil der psychischen Krankheiten mittlerweile sogar bei fast 40 Prozent. Besonders bei Männern sei dabei ein signifikanter Anteil durch Alkoholkonsum verursacht, schreiben die Autoren. Der länderübergreifende Gesundheitsbericht wurde zum fünften Mal vom Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg vorgelegt.

Von Ansgar Nehls