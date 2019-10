Potsdam

Mehr als jeder vierte Arbeitnehmer in Brandenburg fühlt sich emotional erschöpft. 28 Prozent der Befragten gaben demnach an, eine mentale Ermüdung zu spüren. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt. In ganz Deutschland sind jüngere Menschen zudem häufiger emotional erschöpft als ältere. In d...