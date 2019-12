Psychische Probleme: Jedes vierte Kind wegen Auffälligkeiten in Behandlung

Potsdam

Jedes vierte Kind in Brandenburg war im vergangenen Jahr wegen einer Verhaltensauffälligkeit oder einer psychischen Erkrankung in ärztlicher Behandlung. Das ist das Ergebnis einer Studie der Krankenkasse DAK, die am Donnerstag in Potsdam vorgestellt wurde. Demnach sind 28 Prozent der Kinder bis 17 Jahre betroffen. Brandenburg liegt damit deutschlandweit etwa im Bundesdurchschnitt.

Besonders häufige Ursachen sind Entwicklungsstörungen wie Sprach- oder Sprechprobleme und Verhaltensauffälligkeiten, zu denen auch die Krankheit ADHS gezählt wird. Sie treten vor allem bei jungen Kindern auf. Deutlich seltener sind sogenannte affektive Störungen zu denen auch Depressionen gehören.

Bei zwei Prozent der Kinder und Jugendlichen wurden Depressionen diagnostiziert, 2,3 Prozent leiden an Angststörungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Depressionshäufigkeit 2017 in der Mark um vier Prozent gestiegen. Insgesamt liegt Brandenburg auch hier bundesweit etwa im Durchschnitt.

Mädchen erkranken häufiger an Depressionen als Jungen

Mädchen sind dabei deutlich häufiger betroffen, sie werden dreimal so häufig mit Depressionen und doppelt so häufig mit Angststörungen diagnostiziert. Kinder mit einer chronischen körperlichen Erkrankung insbesondere im Jugendalter sind besonders gefährdet.

Ihr Risiko an einer Depression zu leiden ist mehr als viermal so hoch wie bei anderen Jugendlichen. Auch das familiäre Umfeld kann entscheidend sein: Kinder seelisch kranker oder suchtkranker Eltern sind deutlich gefährdeter, selbst eine depressive Störung zu entwickeln.

Daten von 41.000 Jugendliche in Brandenburg ausgewertet

Für den Report hat die DAK die Abrechnungsdaten aller in der Kasse versicherten Jugendlichen ausgewertet – das sind rund 41.000 Jungen und Mädchen in Brandenburg und etwa zehn Prozent aller Jugendlichen im Land. Die Zahlen stammen von 2017.

