Potsdam

Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger sehnen sich danach, angesichts der langen Zeit der Corona-Beschränkungen wieder ins Lokal zu gehen oder Kulturveranstaltungen zu besuchen. Das Kabinett berät am Dienstagmittag über vorsichtige Öffnungen für Gastronomie, Kultur, Sport und Tourismus unter freiem Himmel ab dem Freitag vor Pfingsten.

Die Voraussetzung dafür soll nach bisherigen Plänen ein landesweiter Wert neuer Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen unter 100 sein. Die Chancen dafür stehen bisher gut: Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in den vergangenen Tagen auf rund 88 am Montag. Doch vier Kreise und die Städte Potsdam und Cottbus lagen noch über einem Wert von 100.

Über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gilt die bundesweite Notbremse. Das Kabinett berät auch über Modellprojekte für Öffnungen in Innenräumen.

Fitnessstudios ab 1. Juni offen?

In einem ersten Entwurf der neuen Corona-Verordnung vom vergangenen Freitag hieß es noch, dass die Fitnessstudios in Brandenburg noch nicht öffnen können. Noch am Montag war dieser Punkt innerhalb der Landesregierung ungeklärt.

Doch nun ist sich die Regierung offenbar einig und will den Fitnessstudios, die seit mehr als einem halben Jahr zum Schließen verdammt sind, eine Perspektive eröffnen. Ab 1. Juni sollen sie demnach in Regionen mit niedrigen Infektionswerten öffnen dürfen, so der Plan. Beschlossen werden soll das am Dienstagnachmittag.

„Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Sport wieder eine Perspektive bekommt“, sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann. „Wir haben natürlich besonders den Vereinssport im Blick, aber auch die Fitnessbranche“, sagte er am Dienstagvormittag.

Testpflicht vor dem Pumpen

Wenn man Individualsport in Turnhallen wieder ermöglicht, dürfe man den Sport in Fitnessstudios nicht weiter verbieten. „Es macht keinen Unterschied, ob jemand in einer Halle an Geräten turnt oder ob er Gewichte stemmt“, sagte Redmann. In Fitnessstudios soll es wie in anderen Einrichtungen eine Testpflicht geben, kündigte CDU-Fraktionschef Jan Redmann an.

Der Verordnungsentwurf wurde entsprechend um den Fitnesspassus ergänzt, wie die „B.Z.“ berichtet. Demnach soll sogenannter kontaktloser Individualsport in Innenräumen wieder ermöglicht werden, und zwar in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz an mindestens fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt.

Die übrigen Öffnungen (Außengastronomie, Camping etc) sollen nach jetzigem Stand ab 21. Mai möglich werden – dem Freitag vor Pfingsten.

Von MAZ-Online