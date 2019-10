18 Grippetote in Brandenburg im Winter 2017/2018

Potsdam/Berlin

Die Grippewelle vor zwei Jahren war die schlimmste seit 30 Jahren überhaupt. Das geht aus dem aktuellen Saison­bericht des Berliner Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. In ihm sind erst­mals auch genauere Zahlen für die Saison 2017/18 ver­öffent­licht. Ge­schätzt sind damals allein in Deutschland 25.100 Menschen durch die Influenza ge­stor­ben. In Brandenburg selbst war die Zahl der Todesfälle im Vergleich dazu relativ gering, aber immerhin starben auch hier nach Auskunft des Gesundheitsministeriums 18 Menschen.

So viele Todesfälle bei einer Grippewelle sind sehr selten, es gibt auch Saisons mit nur wenigen hundert Todesfällen. In dieser ungewöhnlich starken Saison gingen aber auch rund neun Millionen Menschen zum Arzt. RKI-Sprecherin Marieke Degen sieht in der durch die Zahl dieser Arztbesuche belegten Erkrankungsrate auch einen Grund für die vielem Todesfälle. „Bei einer Influenza spielen immer sehr viele Faktoren zusammen“, sagt sie, „aber ein Hauptfaktor war, dass es überhaupt eine sehr schwere Grippewelle in jener Saison war.“

Das trifft auch für das Land Brandenburg zu. Laut dem Gesundheitsministerium wurden 2017/18 insgesamt 11.319 Influenzafälle labortechnisch bestätigt. Die Zahl der tatsächlichen Erkrankungen dürfte noch höher gelegen haben.

Besonders dominierend waren bei der Influenza 2017/18 die B-Viren der sogenannten Yamagata-Linie, womit ein bestimmter Virenstamm bezeichnet wird. „Wenn Menschen in ihrer Jugend keinen Kontakt mit diesen Viren hatten, erkranken sie häufiger nach Exposition, weil das Immunsystem nicht sofort spezifisch reagieren kann“, erläutert Degen. Die Yamagata-Linie der B-Viren hatte sich erst neu Ende der 1980er-Jahre aus den bis dahin zirkulierenden B-Viren entwickelt. Mehr Leute erkrankten 2017 und 2018 durch diesen Typus, wurden selbst ansteckend und machten andere Leute krank.

Ungünstig hinzu kam, dass bei der Grippeimpfung der Saison 2017/18 ausgerechnet dieser Virenstamm nur im Vierfachimpfstoff enthalten war. Dieser war damals noch nicht die Standardimpfung der gesetzlichen Krankenkassen. Er war erst im Januar 2018 von der Ständigen Impfkommission als Standard empfohlen worden. Die meisten Geimpften erhielten den Dreifach-Impfstoff – und demnach keinen Schutz gegen die B-Viren der Yamagata-Linie.

RKI beklagt mangelnde Impfbereitschaft

Allerdings sei nicht der fehlende Wirkstoff, sondern eher mangelnde Impfbereitschaft für die geringe Wirkung der Vorsorge verantwortlich, sagt Degen. „Generell lassen sich nur wenige Menschen gegen die Influenza impfen.“ Bei den über 60-jährigen sei es sogar nur ein Drittel. Hinzu komme, dass die Grippeimpfung keinen absoluten Schutz vor der Infektion gewähre. „In der Regel sterben an der Influenza vor allem ältere Menschen ab 60 Jahren“, erklärt Degen. „Das war auch in jener Saison der Fall.“

Vergleichswert moderat verlief dagegen laut RKI die vergangene Grippewelle von 2018/19 ab. Die Experten gehen von 3,8 Millionen grippebedingten Arztbesuchen in der vergangenen Saison aus. Das ist weniger als halb so viel wie 2017/18. Insgesamt registrierte das Institut von Oktober 2018 bis Mitte Mai 182.000 von Labors bestätigte Grippe-Fälle. In Brandenburg selbst gab es 5453 bestätigte Erkrankungen. Die aktuelle Grippewelle hat noch nicht begonnen. „Grippewellen beginnen in der Regel um die Jahreswende“, so Degen.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) hat dennoch schon mal Brandenburgerinnen und Brandenburger zur Grippeschutzimpfung aufgerufen: „Der beste Schutz gegen eine Grippeinfektion ist die rechtzeitige Impfung“, schreibt sie in einer Mitteilung. „Der Herbst ist dafür die beste Zeit.“

Von Rüdiger Braun