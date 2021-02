Potsdam

Die neu gegründete Autobahngesellschaft des Bundes will in Brandenburg die Baustellen beschleunigen, Baufirmen schärfer kontrollieren und Ladesäulen für Elektroautos an den Raststätten installieren. Das hat der Direktor der Autobahn Nordost in Hohen Neuendorf (Oberhavel), Ronald Normann, im Gespräch mit der MAZ angekündigt. Dazu sollen 145 Ingenieure, Bauwarte, Verwalter und Techniker eingestellt werden. Die enormen Betonkrebs-Schäden auf den märkischen Pisten zeigten, dass man die Kontrollen in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt habe, sagte Normann. „Wir werden die Firmen zwingen, Qualität zu bauen“, kündigte Normann an.

Die Gesellschaft hatte Anfang des Jahres die Verantwortung für Planung, Bau, Pflege und Instandhaltung der Autobahnen im Land übernommen – sie betreut vom Brandenburger Standort aus auch die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Zuvor hatten die Bundesländer im Auftrag des Bundes für die Autobahnen gesorgt.

Derzeit ist rund ein Zehntel der Stellen in der Nordost-Niederlassung der Gesellschaft nicht besetzt. „Wir wollen ein Drittel mehr Ingenieure beschäftigen, als das Land Brandenburg in der alten Struktur für die Autobahnen bereitgestellt hat“, sagt Normann.

Der Niederlassungs-Chef will 20 sogenannte Bauwarte einstellen. Diese Techniker oder Vorarbeiter sollen auf den Autobahnbaustellen die Qualität der Arbeiten überprüfen. „Gerade die östlichen Bundesländer haben in den 2000er-Jahren massiv Personal eingespart. Das rächt sich jetzt“, sagt Normann mit Verweis auf die Betonkrebs-Schäden, für deren Beseitigung die Niederlassung Nordost pro Jahr 50 bis 60 Millionen Euro einplanen muss. „Hätten wir eine bessere Kontrolle ausgeübt, wäre es nicht vorgekommen“, sagt Normann.

Betonkrebs: Größere Abschnitte sanieren

Die Betonkrebs-Sanierung soll außerdem völlig anders abgewickelt werden als heute. „Wir wollen von der sehr kleinteiligen Brandenburger Planung wegkommen, wollen konzentriert sperren und bauen“, sagt Normann. Kurze Abschnitte von 500 Metern bis zwei Kilometern Länge solle es nicht mehr geben, stattdessen soll auf Abschnitten von 10, 15 oder auch 20 Kilometern Länge saniert werden. Das werde die Arbeiten beschleunigen, hofft Normann.

Normann kündigte außerdem an, dass die bewirtschafteten Raststätten in Brandenburg Elektroladesäulen erhalten sollen. Dazu habe man Gespräche mit den privaten Betreibern der Rastanlagen geführt, die erste Genehmigung zum Bau von vier Säulen sei bereits erteilt und werde als Muster für die 15 Anlagen im Zuständigkeitsbereich der Gesellschaft dienen.

Tesla als „größte Herausforderung“

Der Bau der Zufahrten und Abfahrten zum Tesla-Gelände in Grünheide (Oder-Spree) ist laut Normann die größte Herausforderung für die neue Gesellschaft. Diese mehrspurigen Anbindungen machten ein Planfeststellungsverfahren nötig und würden schätzungsweise 100 Millionen Euro kosten, so der Autobahn-Direktor. Daneben sind der Neubau der Mühlenfließ-Brücke am östlichen Berliner Ring mit 100 Millionen Euro und der Ausbau der A11 in Richtung Polen mit 600 Millionen Euro die Großvorhaben der Autobahngesellschaft.

Die Autobahn Nordost hat ein jährliches Budget von 275 Millionen Euro – die drei Bundesländer brachten zuvor 220 Millionen Euro zusammen auf.

Von Ulrich Wangemann